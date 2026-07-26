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        Sandıklı'da "18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı" düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Sandıklı'da "18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı" düzenlendi

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı" gerçekleştirildi.

        İlçeye bağlı Selçik köyündeki etkinliğe, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum müdürleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Öztaş, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Sarı Dede Sultan'ın manevi mirasının yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir önem taşıdığını aktaran Öztaş, programın hayırlara vesile olmasını dileyerek birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.

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