Sandıklı'da "18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı" düzenlendi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı" gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "18. Sarı Dede Sultan'ı Anma Programı" gerçekleştirildi.
İlçeye bağlı Selçik köyündeki etkinliğe, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş, kurum müdürleri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öztaş, programda yaptığı konuşmada, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Sarı Dede Sultan'ın manevi mirasının yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük bir önem taşıdığını aktaran Öztaş, programın hayırlara vesile olmasını dileyerek birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni etti.
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