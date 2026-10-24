Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nde yangın tatbikatı yapıldı
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personellerin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak, olası kriz anlarında hızlı ve doğru müdahale refleksi geliştirmek amacıyla kapsamlı bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personellerin afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak, olası kriz anlarında hızlı ve doğru müdahale refleksi geliştirmek amacıyla kapsamlı bir yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikat senaryosu kapsamında, hizmet binasında güvenli tahliye uygulaması başarıyla gerçekleştirilirken ekiplerin acil durumlarda organizasyon, koordinasyon ve kriz yönetimi kabiliyetleri de sahada test edildi.
Tatbikat kapsamında alarmın verilmesiyle birlikte personeller önceden belirlenen acil çıkış güzergâhlarını kullanarak hizmet binasını hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye etti.
Tahliyenin ardından uzman ekipler eşliğinde personellere köpüklü ve kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazlarının doğru ve güvenli kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca afet ve acil durum ekiplerinin saha koordinasyonu değerlendirilerek olası eksikliklerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.