Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Amasya Protokolü'nün 107. yılı dolayısıyla konferans gerçekleştirildi

        Amasya Protokolü'nün 107. yılı dolayısıyla konferans gerçekleştirildi

        Amasya'da, Amasya Protokolü'nün imzalanmasının 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Amasya Protokolü ve Önemi" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Amasya Protokolü'nün 107. yılı dolayısıyla konferans gerçekleştirildi

        Amasya’da, Amasya Protokolü’nün imzalanmasının 107’nci yıl dönümü dolayısıyla "Amasya Protokolü ve Önemi" konulu konferans düzenlendi.

        Saraydüzü Kışlası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Salonu’nda düzenlenen konferansta konuşan Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turgut İleri, 22 Ekim 1919’da Heyet-i Temsiliye ile İstanbul Hükümeti arasında yapılan görüşmelerin tarihi önemini anlattı.

        İleri, Amasya Protokolü sayesinde İstanbul Hükümeti'nin Erzurum ve Sivas kongreleri kararlarını benimsediğini belirterek,

        "Bu protokol, Anadolu’da yürütülen Milli Mücadele hareketinin siyasi ve hukuki açıdan resmen tanınması bakımından büyük bir öneme sahiptir." dedi.

        REKLAM

        Program, Amasya Valisi Önder Bakan'ın, İleri’ye teşekkür belgesi ve çiçek takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var

        Benzer Haberler

        Öğrenciler kahraman havacılarla buluştu, savaşan şahinler Karadeniz'e haval...
        Öğrenciler kahraman havacılarla buluştu, savaşan şahinler Karadeniz'e haval...
        Amasya'daki Aydınca Barajı'nda su tutulmaya başlandı
        Amasya'daki Aydınca Barajı'nda su tutulmaya başlandı
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, gazetecilerle bir araya geldi
        Taşova Belediye Başkanı Özalp, gazetecilerle bir araya geldi
        "COP31 Çocuk İklim Zirvesi Amasya Çalıştayı" düzenlendi
        "COP31 Çocuk İklim Zirvesi Amasya Çalıştayı" düzenlendi
        Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        Amasya'da 600 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor
        Amasya'da 600 yataklı yeni devlet hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor