Amasya'da polisten özel gereksinimli öğrencilere doğum günü sürprizi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret etti. Ziyarette, özel gereksinimli öğrenciler için düzenlenen doğum günü etkinliğine katılan polisler, onların mutluluğunu paylaştı. Öğrencilerle yakından ilgilenen polisler, doğum günü pastasını da onlarla birlikte kesti.

AMASYA’da polis ekipleri, özel gereksinimli 15 öğrenciye doğum günü sürprizi yaptı. Öğrenciler için hazırlatılan pasta, okulda düzenlenen etkinlikte kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.