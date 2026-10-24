Hentbol Erkekler 1. Lig'de Taşova Belediyesi, Sarıçam Belediyesi'ni 34-19 yendi
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda 3. hafta maçında Taşova Belediyesi, Sarıçam Belediyesi'ni 34-19 mağlup etti.
Giriş: 24.10.2026 - 13:58 Güncelleme:
Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda 3. hafta maçında Taşova Belediyesi, Sarıçam Belediyesi'ni 34-19 mağlup etti.
Taşova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-7 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Taşova Belediyesi, salondan 34-19 galip ayrıldı.
Maçı, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp da izledi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ