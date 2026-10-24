Amasya'da polisten özel öğrencilere doğum günü sürprizi

Okulda eğitim alan özel gereksinimli 15 öğrenci için özel bir pasta hazırlatan polis ekipleri, sınıfları tek, tek gezerek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumsal bağları güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret etti.

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