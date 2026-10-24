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        Amasya'da polisten özel öğrencilere doğum günü sürprizi

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel eğitim gören öğrenciler için pasta keserek doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Amasya'da polisten özel öğrencilere doğum günü sürprizi

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özel eğitim gören öğrenciler için pasta keserek doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumsal bağları güçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Osman Yıldırım Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret etti.

        Okulda eğitim alan özel gereksinimli 15 öğrenci için özel bir pasta hazırlatan polis ekipleri, sınıfları tek, tek gezerek öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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