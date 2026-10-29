Amasya'da tarihi yapılar kırmızı beyaza büründü
Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tarihi yapılar kırmızı beyaza büründü.
Giriş: 29.10.2026 - 21:33 Güncelleme:
Amasya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla tarihi yapılar kırmızı beyaza büründü.
Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ın kenarındaki tarihi Yalıboyu evleri, Kızlar Sarayı gibi yapılar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında kırmızı beyaz renklerle aydınlatıldı.
Işıklandırılan yapıların suya yansıması, güzel görüntüler oluşturdu.
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