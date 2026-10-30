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        İşe giderken bisikletiyle kaza yapan adliye çalışanı hayatını kaybetti

        Amasya'da işe giderken sürdüğü bisikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan adliye çalışanı 3 gün sonra hayatını kaybetti. Orhan Çelebi'nin cenazesi görev yaptığı Amasya Adliyesi önünde helallik alınması sonrası 3 yıl önce yaşanan depremin ardından geldiği memleketi Malatya'ya uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:36 Güncelleme:
        İşe giderken bisikletiyle kaza yapan adliye çalışanı hayatını kaybetti

        Amasya’da işe giderken sürdüğü bisikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşanan kazada ağır yaralanan adliye çalışanı 3 gün sonra hayatını kaybetti. Orhan Çelebi’nin cenazesi görev yaptığı Amasya Adliyesi önünde helallik alınması sonrası 3 yıl önce yaşanan depremin ardından geldiği memleketi Malatya’ya uğurlandı.

        Edinilen bilgiye göre, geçen Salı günü Savadiye Mahallesi’ndeki evinden bisikletiyle Amasya Adliyesi’ne gitmek için yola koyulan Orhan Çelebi (38), dengesini kaybetmesi üzerine kaldırım taşlarına çarparak yere düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Çelebi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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        Cenazesi, santral operatörü olarak görev yaptığı Amasya Adliyesi önünde düzenlenen törende helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Malatya’ya uğurlandı.

        İkiz kardeşi Mahmut Çelebi, "Depremzede olan kardeşime Amasya Adliyesi kucak açmıştı. Allah onlardan razı olsun" dedi. Ağabeyi Oktay Çelebi de, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketi sonrası kardeşinin Amasya’yı özellikle seçtiğini hatırlattı.

        Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak ve Adalet Komisyonu Başkanı Musab Kurt da Çelebi ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı diledi. Yeşilay Amasya Şubesi de bisiklet topluluğu üyesi olan Çelebi için taziye mesajı yayımladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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