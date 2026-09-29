Antalya'da "Aslan Balığı Avlama Yarışması" düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesince, istilacı türlerle mücadele, sürdürülebilir balıkçılığı destekleme ve farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen yarışmada 117 aslan balığı avlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Finike Su Ürünleri Kooperatifi sponsorluğunda Finike Gökliman mevkisinde düzenlenen "Aslan Balığı Avlama Yarışması"na 9 takım katıldı.

Üç saat boyunca dalış yaparak avlanan yarışmacılar, toplam 16 kilo 438 gram ağırlığında 117 aslan balığı yakaladı.

Yarışmada, 30 bin lira ödüllü "En Fazla Aslan Balığı Yakalama Kategorisi"nde Osman Öncel ve Mustafa Demir'in oluşturduğu Mavikent Takımı 48 balıkla birinci oldu.

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Mavikent Takımı, 30 bin lira ödüllü "En Büyük Aslan Balığı Yakalama Kategorisi"nde de 31,4 santimetre uzunluğundaki balığı yakalayarak birincilik elde etti.

İkinci ve üçüncü olan takımların da para ödülü kazandığı yarışmada, 7 santimetrelik en küçük balığı yakalayan Harphoons Men Takımı 15 bin lira ödülün sahibi oldu.

Yarışmada dereceye giren Mavikent Takımı'nın kupa ve ödülleri, Finike Kaymakamı Mehmet Soylu ve Finike Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Durmuş Körpe tarafından verildi.

Su Ürünleri Şube Müdürü Deniz İlaslan, yarışmaya ilginin her geçen yıl arttığını belirtti.

Etkinliğin 7'ncisini düzenlediklerini söyleyen İlaslan, "Aslan balığının yenilebilir bir balık olduğunu da halkımıza gösterebilmek için tutulan balıklardan hazırlanan tadım etkinliğimiz oldu. Bu etkinliklere vatandaşlarımız son derece ilgi duyuyor. Büyükşehir olarak denizlerimizi korumaya böylesi farkındalık etkinliklerinin sayısını artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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Yarışmada iki kategoride de birinci olan Mavikent Takımı'ndan Osman Öncel ise etkinliğin bölgede düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İki farklı kategoride kupayı kazanmak bize nasip oldu. Denizlerimize bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.