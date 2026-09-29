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        Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Antalya'da fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı

        Antalya'da düzenlenen fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

        Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhuş" ve "uyuşturucu" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Antalya İl ve Serik İlçe Emniyet müdürlükleri ekiplerince 35 adres ile 2 tekneye eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında iş insanlarının da bulunduğu 18 şüpheli yakalandı.

        Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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