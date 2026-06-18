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        Antalya'da bebeklerinin topuk tarama testini reddeden aileyi Sağlık Müdürü ikna etti

        Antalya'da yenidoğan bebeklerinin topuk kanı tarama testini reddeden aile, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve beraberindeki ekibin ziyaretiyle ikna edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Antalya'da bebeklerinin topuk tarama testini reddeden aileyi Sağlık Müdürü ikna etti

        Antalya'da yenidoğan bebeklerinin topuk kanı tarama testini reddeden aile, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan ve beraberindeki ekibin ziyaretiyle ikna edildi.

        Kentte yaşayan bir ailenin yenidoğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddetmesi üzerine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Özkan başkanlığında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hacer Nur Yüce ve ilgili birimlerin katılımıyla aile ziyareti gerçekleştirildi.

        Ziyarette, aileye topuk kanı taramasının yenidoğanlarda erken tanı ve tedavi açısından taşıdığı hayati önem ile tarama yapılmaması durumunda ortaya çıkabilecek geri dönüşü olmayan sağlık sorunları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

        Topuk kanı taramasının, çocukların sağlıklı bir geleceğe ulaşmalarını sağlayan en önemli koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olduğu vurgulandı.

        Gerçekleştirilen bilgilendirme ve değerlendirmeler sonucunda aile topuk kanı alınmasının gerekliliği konusunda ikna oldu, bunun üzerine ekipler kan örneği aldı.

        İl Sağlık Müdürü Özkan, AA muhabirine, birçok hastalığın erken dönemde tespit edilmesini amaçlayan Yenidoğan Tarama Programı'nın bebeklerde oluşabilecek kalıcı sağlık sorunlarının önlenmesinde büyük önem taşıdığını söyledi.

        Topuk kanı vermek istemeyen aileyi ziyaret ettiklerini, bebeklerini sevdiklerini anlatan Özkan, "Yarım saatlik bir görüşme sonucunda aileyi kan örneği vermeye ikna ettik. Bebekten kan örneği aldık, testlerini yapıp sonucunu aileye bildireceğiz. Topuk kanı taraması, yenidoğanlarda erken tanı ve tedavi açısından hayati önem taşıyor. Spinal Musküler Atrofi (SMA) kalıtsal, nöromüsküler (kas ve sinirlerle ilgili) bir grup hastalığın erken tanınması halinde hastalık yeni tedavi seçenekleriyle kontrol altına alınabilmekte ve hastaların yaşam kalitesi artmaktadır. Topuk kanı tüm bunlar için önemli." diye konuştu.

        Özkan, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında alınan testler sayesinde hastalıkların henüz belirti vermeden tespit edildiğini ve gerekli tedavi süreçlerinin zamanında başlatıldığını vurguladı.

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