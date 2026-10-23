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        Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 23:57 Güncelleme:
        Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

        Pereira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıdaki oyunu eleştirerek "İlk yarı resmen sahaya çıkmadık. İçeride, soyunma odasında kalmış gibiydik. Oyun oynamadık, koşmadık. Çok pas hatası yaptık. Resmen sahaya çıkmamış gibiydik. İlk yarıdan dolayı zaten direkt maçı kaybetmiş olduk." dedi.

        Bu kötü oyunla ilgili iki farklı seçenek düşündüğünü anlatan Pereira, şunları söyledi:

        "Ya ben iyi bir fikirle maça çıkmadım, fikirlerim iyi değildi ya da oyuncularım maçı kazanmak için sıkı çalışmadı. Bu iki seçenekten biri. Özellikle yavaş konuşuyorum, çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum."

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        Portekizli teknik adam, ikinci yarıya 3 değişiklik yaparak başladıklarını dile getirerek "İkinci yarı 3 değişiklik yaptık, elimde olsa 10 tane yapardım ve sadece bir kez çalıştığımız 5-3-2 taktiğiyle oyuna çıktık. Ona rağmen tamamen farklı bir hal aldı oyun, çünkü girenlerin enerjisi maçı biraz değiştirdi. Taktik kötü olabilir, bunu kabul edebilirim, mükemmel değilim. Guardiola, Klopp ya da Mourinho değilim, sıkı çalışıyorum ama hata yapabiliyorum. Ama şöyle bir gerçek var gece ve gündüz gibiydik." ifadelerini kullandı.

        İkinci yarı biraz daha farklı bir enerji ortaya koyduklarını söyleyen Pereira, istedikleri gibi olmasa da en azından sahada mücadele ettiklerini vurgulayarak "Bu gece sanırım kabuslar göreceğim, uyuyamayacağım diye düşünüyorum. Çünkü neler olduğunu, bugün neden böyle olduğunu anlamaya çalışacağım. 3 puan kaybettik ama ilk yarı kesinlikle sahaya bile çıkmamış bir takım vardı, bunu söyleyebilirim." dedi.

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        Ligde 9 maçta 12 puan aldıklarını hatırlatan Pereira, geçen seneki 9 maçlık performansı geçmek için çok şans yakaladıklarını dile getirdi.

        Neden böyle olduğunu anlamaya çalıştığını kaydeden Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Son 3 maçta en az 4 puan toplayabilirdik ama bir puan alabildik. Benim için de takım için de bu performans asla yeterli değil bu performans. Çok üzgünüz, çok üzgün olmamız da gerekiyor ama ölmüş de değiliz. 3 gün içinde başka bir maçımız var, devam edeceğiz, futbol böyle, hiçbir şey bitmiş değil."

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        Galeri

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