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        Selçuk İnan: "Hak edilmiş güzel bir galibiyet oldu''

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor karşısında aldıkları 21'lik galibiyetin hak edilmiş bir sonuç olduğunu belirterek, oyuncularının hafta boyunca çalıştıkları planı sahaya eksiksiz yansıttığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 23:26 Güncelleme:
        Selçuk İnan: "Hak edilmiş güzel bir galibiyet oldu''

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Corendon Alanyaspor karşısında aldıkları 21’lik galibiyetin hak edilmiş bir sonuç olduğunu belirterek, oyuncularının hafta boyunca çalıştıkları planı sahaya eksiksiz yansıttığını söyledi.

        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Corendon Alanyaspor’u 21 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, rakibin oyun anlayışını bildiklerini ve buna göre hazırlandıklarını ifade etti. İnan, "Alanyaspor’un nasıl bir oyunla sahaya çıkacağını tahmin ediyorduk. Belli bir oyun planları var, topa sahip olmaya çalışıyorlar. İstikrarlı da bir oyunları var. Sahanın içinde güçlü gibi gözükmelerine rağmen farklı rotasyonlarla, farklı dizilişlerle oynamayı becerebilen bir takım. Buna göre hazırlıklarımız oldu. Show hamlemiz biraz bu yüzdendi. Onu zaman zaman biz de stoper bölgesinde, top bize geçtiğinde orta sahaya çektik" dedi.

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        Oyuncularının maç öncesinde yapılan çalışmaları sahaya başarıyla yansıttığını vurgulayan İnan, "Hafta içinde çalıştığımız ne kadar şey varsa oyuncularım sahaya eksiksiz yansıttılar. Hak edilmiş, güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" diye konuştu.

        "En güçlü 11’imizle sahaya çıkmaya çalışacağız"

        Takımda oyuncuları hazır tutmak için lig ve kupa maçlarında rotasyon yaptıklarını dile getiren Selçuk İnan, Türkiye Kupası’nda hedeflerinin finale kadar ilerlemek olduğunu söyledi. İnan, "Kupa maçı dışında lig maçlarında da sürekli rotasyon yaparak oynuyoruz. Oyuncularımı bir şekilde hazır tutmak en önemli görevlerimden biri. Çünkü hiç ummadığınız anda oyuncunuzu uzun haftalar boyunca kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla her oyuncuya ihtiyacım var. Kupa tabii ki en büyük hedeflerden biri. Amacımız finale kadar gidebilmek, finalde oynayabilmek. Bunu her hoca, hele ki Kocaelispor’un başındaysa ister. Bunun bilincindeyiz. Çıkacağız, maçımızı aynı mücadele ve istekle oynamaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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        Kupa maçında bazı değişiklikler yapabileceklerini ancak bu değişikliklerin yalnızca rotasyon amaçlı olmayacağını belirten İnan, "Birkaç değişikliğimiz olacak tabii ki. Ama bu değişiklikler sadece rotasyon anlamında değil, maçı kazanmaya yönelik değişiklikler olacak. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Bugün ufak tefek sakatlıkları olan oyuncular da var. Onları dinlendirebiliriz. Nihayetinde en güçlü 11’imizle sahaya çıkmaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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