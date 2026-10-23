Corendon Alanyaspor - Kocaelispor maçının ardından

SÜPER Lig’in 9’uncu haftasında Corendon Alanyaspor sahasında konuk ettiği Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira mücadeleyi değerlendirdi.

SELÇUK İNAN: HAK EDİLMİŞ GÜZEL BİR GALİBİYET OLDU

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Alanyaspor'un nasıl bir oyunla sahaya çıkacağını tahmin ediyorduk. Belli bir oyun planları var, topa sahip olmaya çalışıyorlar, istikrarlı da bir oyunları var. Sahanın içinde güçlü gibi gözükseler de farklı rotasyonlarla farklı dizilişlerle oynamayı becerebilen bir takım. Buna göre hazırlıklarımız oldu. Show hamlemiz biraz bu yüzdendi. Onu zaman zaman biz de stoper bölgesinde top bize geçtiğinde de orta sahaya çektik. Hafta içinde çalıştığımız ne kadar şey varsa oyuncularım eksiksiz sahaya yansıttılar, hak edilmiş güzel bir galibiyet oldu. Oyuncularımı galibiyetten tebrik ediyorum. Kupa maçı dışında da lig maçlarında da biz sürekli rotasyon yaparak oynuyoruz. Oyuncularımı bir şekilde hazır tutmak en önemli görevlerimden biri. Çünkü hiç ummadığınız anda oyuncunuzu kaybedebiliyorsunuz. Uzun haftalar boyunca dolayısıyla da her oyuncuya ihtiyacım var. Kupa tabii ki en büyük hedeflerden biri. Amacımız finale kadar gidebilmek. O finale oynayabilmek. Bunu her hoca hele ki Kocaelispor’un başındaysa ister. Bunun bilincindeyiz. Çıkacağız maçımızı aynı mücadele, istekle oynamaya çalışacağız. Birkaç değişikliğimiz olacak tabii ki de ama bu değişikliklerimiz sadece rotasyon anlamında değil, maçı kazanmaya yönelik değişiklikler olacak. Fiziksel olarak hazır olmayan oyuncularımız var. Bugün ufak tefek sakatlıkları olan oyuncular var. Onları dinlendireceğiz belki ama nihayetinde en güçlü on birimizle sahaya çıkmaya çalışacağız" dedi.

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JOAO PEREIRA: BU PERFORMANS ASLA YETERLİ DEĞİL

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise, "Bugün aslında konuşmayı çok basit tutacağım. İlk yarı resmen sahaya çıkmadık. İçeride, soyunma odasında kalmış gibiydik. Oyun oynamadık, koşmadık. Çok pas hatası yaptık. Resmen sahaya çıkmamış gibiydik. İlk yarıdan dolayı zaten direkt maçı kaybetmiş olduk. İki farklı seçenek var düşüncem olarak. Bir, ya ben iyi bir fikirle maça çıkmadım. Fikirlerim iyi değildi. İki, oyuncular yeteri kadar maçı kazanmak için sıkı çalışmadı. Bu iki seçenekten biri. Özellikle yavaş konuşuyorum. Çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum. İkinci yarı 3 değişiklik yaptık. Elimde olsa 10 tane yapardım ve bir kez sadece çalıştığımız bir taktikle sahaya çıktık ikinci yarıda 5-3-2 taktiğiyle. Ona rağmen tamamen farklı bir hal aldı oyun. Çünkü girenlerin enerjisi maçı biraz değiştirdi. Taktik kötü olabilir. Bunu kabul edebilirim. Mükemmel değilim çünkü ben. Guardiola, Klopp ya da Mourinho değilim. Sıkı çalışıyorum ama hata yapabiliyorum ama şöyle bir gerçek var. Çalışmadığımız bir taktiğe rağmen gece ve gündüz gibiydi ilk yarı ve ikinci yarı. İkinci yarı biraz daha farklı bir enerji ortaya koyduk dediğim gibi. Her şey iyi miydi? Değildi ama en azından sahada mücadele vardı. Zaten mücadele etmek bence başarmanın yarısıdır. İlk yarı ne mücadele ettik ne koştuk? Hiçbir şey yapmadık. Bu gece sanırım kabuslar göreceğim, uyuyamayacağım diye düşünüyorum. Çünkü neler olduğunu, bugün neden böyle olduğunu anlamaya çalışacağım. 3 puan kaybettik ama ilk yarı kesinlikle sahaya bile çıkmamış bir takım vardı. Bunu söyleyebilirim. 9 maçta 13 puanımız vardı. 6 maç 11’di, 13’üncü geçecek. Çok şans yakaladık geçen seneki 9 maçlık performansımızı geçmek için çok şans yakaladık ama bu adımı bir türlü atamadık. Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü 3 maç oynadık. Geçtiğimiz 3 maç en az 4 puan toplayabileceğimiz bir periyottu ama sadece 1 puan toplayabildik ve benim için de takım için de bu performans asla yeterli değil. Çok üzgünüz. Çok üzgün olmamız da gerekiyor ama ölmüş de değiliz. 3 gün içinde başka bir maçımız var. Devam edeceğiz, futbol böyle. Hiçbir şey bitmiş değil" diye konuştu.