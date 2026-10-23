Joao Pereira: "İlk yarı resmen sahaya çıkmadık"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Kocaelispor’a 21 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda takımının mücadele edemediklerini belirterek, "İlk yarı resmen sahaya çıkmadık. Oyun oynamadık, koşmadık. İlk yarıdan dolayı maçı kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Kocaelispor’a 21 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, takımının özellikle ilk yarıdaki performansını eleştirdi. İlk yarıda takım olarak sahada varlık gösteremediklerini ifade eden Pereira, "Bugün aslında konuşmayı çok basit tutacağım. İlk yarı resmen sahaya çıkmadık. İçeride, soyunma odasında kalmış gibiydik. Oyun oynamadık, koşmadık. Çok pas hatası yaptık. Resmen sahaya çıkmamış gibiydik. İlk yarıdan dolayı zaten direkt maçı kaybetmiş olduk" diye konuştu.

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İlk yarıdaki performansın nedenlerini değerlendiren Pereira, "İki farklı seçenek var. Ya ben iyi bir fikirle maça çıkmadım, fikirlerim iyi değildi ya da oyuncular yeteri kadar maçı kazanmak için sıkı çalışmadı. Bu iki seçenekten biri. Özellikle yavaş konuşuyorum çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Dikkatli olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarı gece ve gündüz gibiydi"

İkinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleriyle takımın oyununda farklılık oluştuğunu belirten Pereira, "İkinci yarı 3 değişiklik yaptık. Elimde olsa 10 tane yapardım. Bir kez sadece çalıştığımız bir taktikle sahaya çıktık. İkinci yarıda 532 taktiğiyle oynadık. Buna rağmen oyun tamamen farklı bir hal aldı. Çünkü oyuna girenlerin enerjisi maçı biraz değiştirdi" dedi.

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"Bu gece kabuslar göreceğim"

Mağlubiyetin kendisini derinden üzdüğünü ve ilk yarıdaki performansın nedenlerini anlamaya çalışacağını dile getiren Pereira, "Bu gece sanırım kabuslar göreceğim, uyuyamayacağım diye düşünüyorum. Çünkü neler olduğunu, bugün neden böyle olduğunu anlamaya çalışacağım. 3 puan kaybettik ama ilk yarı kesinlikle sahaya bile çıkmamış bir takım vardı. Bunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Ligde geride kalan haftalardaki puan kayıplarına da değinen Pereira, takımın hedeflediği performansa ulaşamadığını belirtti. Pereira, "9 maçta 13 puanımız vardı. 6 maçta 11 puandaydık. 13’üncü puanı geçecek çok şans yakaladık. Geçen seneki 9 maçlık performansımızı geçmek için çok şans yakaladık ama bu adımı bir türlü atamadık. Neden böyle olduğunu anlamaya çalışıyorum. Geçtiğimiz 3 maçta en az 4 puan toplayabileceğimiz bir periyottu ama sadece 1 puan toplayabildik. Bu performans benim için de takım için de asla yeterli değil. Çok üzgünüz. Çok üzgün olmamız da gerekiyor ama ölmüş de değiliz" ifadelerini kullandı.

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"Hiçbir şey bitmiş değil"

Takımın önünde yeni bir karşılaşma bulunduğunu hatırlatan Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:

"3 gün içinde başka bir maçımız var. Devam edeceğiz, futbol böyle. Hiçbir şey bitmiş değil."