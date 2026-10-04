Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Giriş: 04.10.2026 - 18:26 Güncelleme:
Ardahan'ın Posof ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
İlçede hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerdeki sağanak, yerini kara bıraktı.
Birçok noktada etkili olan kar, özellikle Posof ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki bölgeyi beyaza bürüdü.
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