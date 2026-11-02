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        Efeler Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor

        Efeler Belediyesi ilçe genelindeki parklar, sokaklar ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Kent estetiğini korumak ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla görev alan ekipler, dört bir yandan sahada mesai yapıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Efeler Belediyesi yeşil alanlarda bakım çalışmalarını sürdürüyor

        Efeler Belediyesi ilçe genelindeki parklar, sokaklar ve yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Kent estetiğini korumak ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla görev alan ekipler, dört bir yandan sahada mesai yapıyor.

        Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yeşil dokuyu korumak ve geliştirmek için çalışma programını hızlandırdı. Havaların mevsimsel akışına uygun olarak planlanan saha faaliyetleri kapsamında, parklar ve sokak aralarındaki yabani ot biçme işlemleri titizlikle yürütülüyor. Kontrolsüz uzayan otların temizlenmesiyle hem daha düzenli bir görüntü elde ediliyor hem de haşere oluşumunun önüne geçiliyor.

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        Sadece estetik kaygılarla değil, aynı zamanda vatandaş güvenliğini ön planda tutan belediye ekipleri ağaç budama çalışmalarına ağırlık verdi. Yola sarkan, görüş açısını kapatan ya da elektrik hatlarına tehlike arz eden ağaç dalları kontrollü bir şekilde budanıyor. Uzman personel gözetiminde gerçekleştirilen ağaç bakım çalışmaları, bitkilerin daha sağlıklı büyümesini sağlarken yaya ve sürücü güvenliğini de güvence altına alıyor.

        İlçe genelinde hız kazanan bu kapsamlı peyzaj ve bakım çalışmaları, mahalle sakinlerinden de olumlu karşılık buluyor. Daha temiz, güvenli ve estetik sokaklarda yaşamanın memnuniyetini dile getiren Efeler halkı, kentin yeşil alanlarına gösterilen özen ve ivedilikle hayata geçirilen hizmetler dolayısıyla Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’e ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

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