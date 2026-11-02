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        Kuşadası'nda kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Kuşadası'nda kaçak içki operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, yasa dışı alkol üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine Kadınlar Denizi ve Cumhuriyet mahallelerindeki iki adrese baskın gerçekleştirdi.

        Aramalarda 5 bin 200 litre etil alkol, 486 aroma kiti ile alkol üretiminde kullanılan 25 bin 500 litre malzeme ele geçirildi.

        Operasyonda İ.Ö. (46), T.S. (38) ve S.S. (55) gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ö. ve T.S. tutuklandı, S.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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