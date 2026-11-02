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        Balıkesir'de Birsen Filiz'in ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl 6 ay hapis

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Birsen Filiz'in SUV tipi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 19:34 Güncelleme:
        Balıkesir'de Birsen Filiz'in ölümüne neden olan sürücüye 2 yıl 6 ay hapis

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde, Birsen Filiz'in SUV tipi aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yargılanan sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Balıkesir 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, Birsen Filiz'in annesi Özlem, babası İbrahim, ağabeyi Orhan Filiz ile taraf avukatları katıldı.

        Birsen'e araçla çarptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan İhsan Gönül, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        Gönül, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

        Aracıyla otoparktan çıkarken kör noktada Birsen'in aniden önüne çıktığını belirten Gönül, "Sanırım elinde telefonu vardı, ayağı kaydı, aracın altına düştü. Şok geçirdim, araçtan bir süre çıkamadım. Asli kusurlu bulunduğum raporu kabul etmiyorum. Kazanın gerçekleştiği yol yaya yolu değildi. Bu yüzden kusurlu olduğumu kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

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        Birsen Filiz'in ailesinin avukatları da kamera kayıtlarında İhsan Gönül'ün çarptığının açık bir şekilde göründüğünü ifade etti.

        Diğer avukatları da dinleyen hakim, ilk duruşmada, İhsan Gönül'e 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanığın cezası onanana kadar tahliyesine hükmetti.

        - Duruşma sonrası açıklama yaptılar

        Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Filiz'in avukatı Süleyman Serhat İnce, gerçeği ortaya çıkarmak ve adaletin tecelli etmesi için ilk günden bu yana çabaladıklarını dile getirdi.

        Davayı kesinleşene kadar takip edeceklerini belirten İnce, "Türk yargısının dosyadaki somut deliller doğrultusunda en adil ve ağır cezayı vereceğine olan inancımız tamdır. Adaletin tecelli edeceğinden şüphe duymuyoruz. Bu dava benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

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        Birsen Filiz'in babası İbrahim Filiz, verilen cezanın az olduğunu söyledi.

        Sanığın daha fazla ceza almasını isteyen Filiz, "Ben içi, yüreği yanan bir babayım, onun için ben adalet istiyorum. Onun mücadelesini vereceğim." dedi.

        Birsen'in annesi Özlem Filiz de kızının vefatından bu yana çok üzgün olduğunu anlattı.

        Kızının düğününün olacağı gün kefen giydiğini belirten Filiz, "Benim acımı kelimelerle anlatmanın tarifi yok. Yüreğim yangın yeri. 27 yaşında kızım gitti. Gençliği, geleceği hepsi gitti. Biz de yarım kaldık. Adalet istiyorum, yaşadığım sürece en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

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        - Olay

        Balıkesir'in Karesi ilçesindeki otoparkta 19 Ağustos'ta SUV tipi aracın çarpması sonucu yaralanan Birsen Filiz, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirmişti. Edremit ilçesinin kırsal Çamcı Mahallesi'nde 22 Ağustos'ta düzenlenen cenaze töreninde toprağa verilen Filiz'in evlilik hazırlığı yaptığı, olay günü gelinlik provasının ardından eve gitmek üzere otoparka geldiği, 22 Ağustos'ta ise düğününün yapılmasının planlandığı öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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