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        Kar Spor İda Ultra Maratonu 27-29 Kasım'da koşulacak

        Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, 10. kez doğaseverleri ve sporcuları Kazdağları'nın eşsiz atmosferinde ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 16:27 Güncelleme:
        Kar Spor İda Ultra Maratonu 27-29 Kasım'da koşulacak

        Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra, 10. kez doğaseverleri ve sporcuları Kazdağları'nın eşsiz atmosferinde ağırlayacak.

        Organizasyonu düzenleyen Rossist Event'ten yapılan açıklamaya göre Kar Spor İda Ultra, 10'uncu yılında 27-29 Kasım'da Balıkesir'in en önemli doğa sporları turizmi destinasyonu olan Kazdağları ve eteklerinde koşulacak.

        Sporcular, 105K İda Ultra, 66K Hades, 44K Zeus, 30K Poseidon, 15K Afrodit ve 8,5K Hera olmak üzere 6 parkurda mücadele edecek.

        Bu yıl ilk kez programa dahil edilen 44K Zeus parkuru da organizasyonun yenilikleri arasında yer alacak.

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        Tarihi köylerden, şelalelerden, ormanlık patikalardan ve zeytinliklerden geçen parkurlar, sporculara bölgenin farklı güzelliklerini keşfetme imkanı sunacak. Kar Spor İda Ultra, Aeneas Kültür Yolu'nun milli park sınırları içinde özel izinle geçilen bölümlerini de kapsayan rotalarıyla doğayı ve tarihi bir araya getirecek.

        Organizasyonun zeytin hasadı dönemine denk gelmesi, katılımcılara bölgenin tarımsal ve kültürel yaşamını yakından tanıma fırsatı verecek.

        Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasını odağına alan organizasyon, Kazdağları'nın sahip olduğu değerlerin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağlayacak.

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        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale Valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kaymakamlıkların destekleriyle gerçekleştirilecek etkinliğin ana sponsoru Edremit Belediyesi olacak. Hattuşa Vacation Thermal Club da konaklama sponsorluğunu üstleniyor.

        Parkurlar, 28 Kasım Cumartesi günü 105, 66, 44, 30 ve 15 kilometre etaplarında, 29 Kasım Pazar günü ise 8,5 kilometre kısa parkurunda koşulacak.

        Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden sporcuları Kazdağları'nda ağırlamaya hazırlanan organizasyona katılmak isteyen sporcular, 16 Kasım'a kadar etkinliğin internet sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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