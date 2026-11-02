Balıkesir'de görme engelli öğrencilere kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Programın ardından kurstaki öğrencilerle sohbet ederek eğitimleri hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu, aynı merkezde robotik kodlama eğitimi alan 8-9 yaş grubundaki çocuklarla da bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Hacı Hüseyin Vakfının (Âmâlara hizmet eden vakıf) vakfiye şartının yerine getirilmesi amacıyla organize edilen programda, görme engelli öğrencilere Braille alfabesiyle basılmış Kur'an-ı Kerimler teslim edildi.

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