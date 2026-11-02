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        Balıkesir'de görme engelli öğrencilere kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi

        Balıkesir'de görme engelli 9 öğrenciye, Braille alfabesiyle hazırlanan 30 cüzlük Kur'an-ı Kerim seti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Balıkesir'de görme engelli öğrencilere kabartma yazılı Kur'an-ı Kerim hediye edildi

        Balıkesir'de görme engelli 9 öğrenciye, Braille alfabesiyle hazırlanan 30 cüzlük Kur'an-ı Kerim seti verildi.

        Altıeylül Müftülüğüne bağlı Sevim-Habil Say Kur'an Kursu'nda düzenlenen programa Balıkesir Vali İsmail Ustaoğlu, Altıeylül Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar ve Vakıflar Bölge Müdürü Mikail Akıllı katıldı.

        Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Hacı Hüseyin Vakfının (Âmâlara hizmet eden vakıf) vakfiye şartının yerine getirilmesi amacıyla organize edilen programda, görme engelli öğrencilere Braille alfabesiyle basılmış Kur'an-ı Kerimler teslim edildi.

        Programın ardından kurstaki öğrencilerle sohbet ederek eğitimleri hakkında bilgi alan Vali Ustaoğlu, aynı merkezde robotik kodlama eğitimi alan 8-9 yaş grubundaki çocuklarla da bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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