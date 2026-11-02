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        Balıkesir'e 5 bin kişilik Kızılay aşevi kurulacak

        Türk Kızılay Balıkesir İl Merkezi tarafından düzenlenen hayır kahvaltısında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "81 İle 81 Aşevi Projesi"nin kentteki çalışmaları tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Balıkesir'e 5 bin kişilik Kızılay aşevi kurulacak

        Türk Kızılay Balıkesir İl Merkezi tarafından düzenlenen hayır kahvaltısında, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "81 İle 81 Aşevi Projesi"nin kentteki çalışmaları tanıtıldı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun eşi Şenay Ustaoğlu'nun himayesinde gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile kentteki kamu, siyaset ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri katıldı.

        Türk Kızılay Balıkesir Şubesi Başkanı M. Burak Kelemençe, programda yaptığı konuşmada, kurumun yürüttüğü ulusal ve uluslararası çalışmalara değinerek projenin önemini anlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da kadınların toplumsal dayanışmadaki öncü rolüne dikkati çekerek hayırseverlerin projeye desteğinin kıymetli olduğunu vurguladı.

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        - Ali Hikmet Paşa Köşkü arazisine inşa edilecek

        Eski Askeri Hastane karşısındaki 2,8 dönümlük alana kurulması planlanan kompleksin 5 bin kişi kapasiteli modern bir aşevinden oluşacağı bildirildi. Projede ayrıca idari bina, depo ve ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek sosyal butik yer alacak.

        Günlük sıcak yemek dağıtımının yanı sıra afet durumlarında da beslenme hizmeti sunacak tesisin çizim ihalesinin tamamlandığı, ardından inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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