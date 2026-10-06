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        Balıkesir'de trafik denetimlerinde 55 araç sürücüsüne ceza kesildi

        Balıkesir'in Karesi ilçesindeki trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 55 araç sürücüsüne 518 bin 437 lira idari para cezası uygulandı, 27 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:34 Güncelleme:
        Balıkesir'de trafik denetimlerinde 55 araç sürücüsüne ceza kesildi

        Balıkesir'in Karesi ilçesindeki trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 55 araç sürücüsüne 518 bin 437 lira idari para cezası uygulandı, 27 araç trafikten men edildi.

        Polis ekipleri, 30 Eylül-4 Ekim'de Paşaalanı Mahallesi Bandırma Caddesi, Sanayi 1 ve 2. kapı mevkileri ile Atatürk Bulvarı'nda denetim yaptı.

        Sürücü ve araçlara yönelik kontrollerde 749 araç ile 1093 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

        Denetimlerde alkollü, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanımı başta olmak üzere çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 55 aracın sürücüsüne toplam 518 bin 437 lira ceza kesildi.

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        Ekiplerce 27 araç trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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