Balıkesir'de tüp patlamasının ardından çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartman dairesinde tüp patlamasının ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartman dairesinde tüp patlamasının ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İhsaniye Mahallesi Havuzlubahçe Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.
Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olayda dumandan etkilenen 8 kişiden 7'si Bandırma Devlet Hastanesine, biri ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılanlardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
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