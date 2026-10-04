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        Balıkesir'de tüp patlamasının ardından çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartman dairesinde tüp patlamasının ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 10:44 Güncelleme:
        Balıkesir'de tüp patlamasının ardından çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartman dairesinde tüp patlamasının ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İhsaniye Mahallesi Havuzlubahçe Sokak'taki bir apartmanın ikinci katındaki dairede tüp patlaması meydana geldi.

        Patlamanın ardından yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Olayda dumandan etkilenen 8 kişiden 7'si Bandırma Devlet Hastanesine, biri ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastaneye kaldırılanlardan 6'sının tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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