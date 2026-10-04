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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 20:27 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon:Bandırma17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu

        Hakemler: Alper Özgök, Polat Parlak, Tolga Akkuşoğlu

        Pizzabulls Bordo Bandırma: Gordon 10, Berk Demir 3, Toure 8, Jefferson 8, Peterson 25, Okben Ulubay 2, Maxhuni 6, Kadir Bayram, Özgür Şahin, Aldridge 5, Mehmet Oğuzhan Kızıl, Hankins 12

        Anadolu Efes: Loyd 15, Saric 10, Fernando, Mutaf 3, Strazel 14, Karutasu, Russel 9, Malcolm 13, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 6, Jones 11

        1. Periyot: 20-19

        Devre: 38-45

        3. Periyot: 53- 61

        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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