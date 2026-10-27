Balıkesir'de Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan öğretmen gözaltına alındı

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Edremit ilçesindeki okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medya hesabında Türk bayrağına ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığının tespit edildiği belirtildi.

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