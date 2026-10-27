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        Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan öğretmen gözaltına alındı

        BALIKESİR'in Edremit ilçesinde bir okulda görevli öğretmen, sanal medya hesabından Türk bayrağına ve Atatürk'e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle görevden uzaklaştırılıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 22:15 Güncelleme:
        Türk bayrağına ve Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımda bulunan öğretmen gözaltına alındı

        BALIKESİR’in Edremit ilçesinde bir okulda görevli öğretmen, sanal medya hesabından Türk bayrağına ve Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle görevden uzaklaştırılıp, gözaltına alındı.

        Edremit ilçesinde bir okulda görevli öğretmenin Türk bayrağına ve Atatürk’e yönelik sanal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Balıkesir Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        “Edremit ilçesindeki bir okulda görev yapan bir öğretmenin sosyal medyasında kutsal bayrağımıza, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren kabul edilemez paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. Edremit Kaymakamlığı tarafından hakkında derhal görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış, ilgili şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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