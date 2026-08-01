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        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri kişinin üzerinde arama yaptı.

        Yapılan aramada, zanlının üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

        Yakalanan şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçlarından işlem başlatıldı.

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