Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'teki Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde 35 milyon lira usulsüzlük iddiası

        Bilecik'teki Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde 35 milyon lira usulsüzlük iddiası

        Bilecik'te faaliyet gösteren Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin eski yönetim kurulu döneminde 35 milyon lira usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 18:21 Güncelleme:
        Bilecik'teki Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde 35 milyon lira usulsüzlük iddiası

        Bilecik'te faaliyet gösteren Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin eski yönetim kurulu döneminde 35 milyon lira usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

        Kooperatifin mevcut Başkanı Zafer Kurt ve ekibi, 20 Haziran'da gerçekleştirilen mali genel kurulda yönetimi devraldı.

        Kurt ve ekibi, daha sonra Nisan 2016'dan Haziran 2026'ya kadar görev yapmış eski yönetim kurulu dönemindeki mali tablonun netleştirilmesi için dış denetçi tuttu.

        Dış denetçi tarafından düzenlenen raporda, kooperatifin 80 milyon lira civarında borcunun olduğu iddia edildi. Bu miktarın 2025 yılına ait 35 milyon liralık kısmında usulsüzlük tespit edildiği öne sürüldü.

        REKLAM

        Kooperatif yönetimi, durumun açıklığa kavuşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Zafer Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana önceki yönetimden kalan borçlar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

        Bu borçların araştırılması için dış denetçi tuttuklarını anlatan Kurt, "Dış denetçi 80 milyon lira açığın, 35 milyon lira da mali verilerde para kaybının olduğunu açıkladı. Biz bununla ilgili Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığına avukatımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk." dedi.

        Kurt, iddia edilen borçlar nedeniyle pek çok kurumla iş yapamaz hale geldiklerini belirtti.

        REKLAM

        Bu durumdan üyelerin de mağdur olduğunu ifade eden Kurt, "Mağduriyetimizin en kısa sürede eski yönetimden bir şekilde ibra edilmesini ve söz konusu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti yargısı önünde hesap vermelerini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Avukat İsmail Doğancan Çıra da önceki yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak, "Sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Birçok mağdur var. Mağduriyetin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Tugay'ı kabul etti
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        MGK'da terörsüz bölge vurgusu
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        3 yatırım bankası 2 faktoring şirketi TMSF'ye devredildi
        İngiltere'den İran açıklaması
        İngiltere'den İran açıklaması
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        "Hedefimiz 5. büyük olmak!"
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Dubai-Tel Aviv uçağında kaçırılma kodu verildi
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Bahis oynayan kulüp yöneticileri PFDK'da!
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Fon soruşturmasında beşinci dalga
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazananlar!
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Dilan Polat hakkında adli kontrol kararı
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Eylül 2026 haberleri
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Başsavcılık'tan VAR odası açıklaması!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        Motovlogcu Dayı'ya acı veda!
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        Fon soruşturmasında yeni gelişme
        "İnanmak istemiyorum"
        "İnanmak istemiyorum"
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Vinicius Junior hakkında akılalmaz komplo teorisi!
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        Yeni BMW 3 Serisi tanıtıldı
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        100'den fazla kişi beyin hasarı yaşadı! O hız treni kapatılıyor
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota
        Başka bir gezegendeymiş gibi hissettiren 33 rota

        Benzer Haberler

        Bilecik'te 45 kez kan bağışında bulunan kişiye özel plaket verildi
        Bilecik'te 45 kez kan bağışında bulunan kişiye özel plaket verildi
        Bilecik'te firari hükümlü saklandığı kömür deposunda yakalandı
        Bilecik'te firari hükümlü saklandığı kömür deposunda yakalandı
        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Yarım asrı aşkın süredir çamura şekil veriyor
        Yarım asrı aşkın süredir çamura şekil veriyor
        Bilecik'te sahte döviz bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te sahte döviz bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı