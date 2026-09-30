Bilecik'teki Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinde 35 milyon lira usulsüzlük iddiası

Bilecik'te faaliyet gösteren Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin eski yönetim kurulu döneminde 35 milyon lira usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü.

Kooperatifin mevcut Başkanı Zafer Kurt ve ekibi, 20 Haziran'da gerçekleştirilen mali genel kurulda yönetimi devraldı.

Kurt ve ekibi, daha sonra Nisan 2016'dan Haziran 2026'ya kadar görev yapmış eski yönetim kurulu dönemindeki mali tablonun netleştirilmesi için dış denetçi tuttu.

Dış denetçi tarafından düzenlenen raporda, kooperatifin 80 milyon lira civarında borcunun olduğu iddia edildi. Bu miktarın 2025 yılına ait 35 milyon liralık kısmında usulsüzlük tespit edildiği öne sürüldü.

REKLAM

Kooperatif yönetimi, durumun açıklığa kavuşturulması için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Söğüt Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Zafer Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana önceki yönetimden kalan borçlar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Bu borçların araştırılması için dış denetçi tuttuklarını anlatan Kurt, "Dış denetçi 80 milyon lira açığın, 35 milyon lira da mali verilerde para kaybının olduğunu açıkladı. Biz bununla ilgili Söğüt Cumhuriyet Başsavcılığına avukatımız aracılığıyla suç duyurusunda bulunduk." dedi.

Kurt, iddia edilen borçlar nedeniyle pek çok kurumla iş yapamaz hale geldiklerini belirtti.

REKLAM

Bu durumdan üyelerin de mağdur olduğunu ifade eden Kurt, "Mağduriyetimizin en kısa sürede eski yönetimden bir şekilde ibra edilmesini ve söz konusu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti yargısı önünde hesap vermelerini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Avukat İsmail Doğancan Çıra da önceki yönetim kurulu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak, "Sorumluların cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Birçok mağdur var. Mağduriyetin giderilmesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.