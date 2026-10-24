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        13. Sağlık Zirvesi'ne Bursa damga vurdu

        13. Sağlık Zirvesi'nde Bursa'nın sağlık kuruluşları, güçlü katılım ve katkılarıyla öne çıktı. Kamu, özel sektör ve sağlık alanındaki paydaşları buluşturan zirvede, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek için ortak akıl ve iş birliği vurgulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:14 Güncelleme:
        13. Sağlık Zirvesi'ne Bursa damga vurdu

        13. Sağlık Zirvesi’nde Bursa’nın sağlık kuruluşları, güçlü katılım ve katkılarıyla öne çıktı. Kamu, özel sektör ve sağlık alanındaki paydaşları buluşturan zirvede, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek için ortak akıl ve iş birliği vurgulandı.

        1516 Ekim 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen zirve, Türkiye’nin dört bir yanından sağlık sektörü temsilcilerini bir araya getirdi. Organizasyon, aynı zamanda Doruk Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan Özel Hastaneler Platformu Başkanı Dr. Ömer Yavuz Namlı’nın öncülüğünde gerçekleştirildi.

        Bursa’dan Doruk Sağlık Grubu, Hayat Hastanesi, Burtom Sağlık Grubu'nun başı çektiği sağlık merkezleri zirveye katılarak katkı sundu. Bursa’nın sağlık kuruluşları, kentin sektörel birikimini ve dayanışmasını ulusal düzeydeki buluşmaya taşıdı.

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        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun açılışını gerçekleştirdiği zirvede sağlık hizmetlerinin niteliği, sektörün mevcut ihtiyaçları ve gelecek döneme ilişkin beklentiler paydaşların katılımıyla değerlendirildi. İki gün süren çalıştay ve panellerde, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği, hizmet sunumunda kalitenin geliştirilmesi ve kamuözel iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Hastaların daha kaliteli hizmet almasını ve memnuniyetini destekleyen ortak kalite anlayışı, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve sağlık kuruluşlarının karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Sağlık hizmetlerini ileriye taşımak amacıyla özel hastaneleri ortak akıl ve projeler etrafında buluşturan derneğin düzenlediği zirvede Bursa, güçlü temsiliyle dikkat çekti. Kentin sağlık kuruluşlarının katılım ve katkıları, Bursa’nın sağlık alanındaki deneyimini Türkiye genelindeki gelişim ve iş birliği çalışmalarına taşıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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