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        BTSO Başkanı Matlı'dan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'ya ziyaret BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: "Bursa'nın geleceği için birlikte çalışacağız"

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bursa'nın üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması, sanayi ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlayacak iş birliği imkanları değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:43 Güncelleme:
        BTSO Başkanı Matlı'dan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'ya ziyaret BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı: "Bursa'nın geleceği için birlikte çalışacağız"

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’yı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bursa’nın üretim ve ticaret kapasitesinin artırılması, sanayi ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve kent ekonomisine katkı sağlayacak iş birliği imkanları değerlendirildi.

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Bursa’nın sanayiden tarıma, ticaretten turizme kadar geniş bir alanda güçlü bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyelin daha ileriye taşınmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Kentin ekonomik gelişimine yön verecek çalışmalarda ortak akıl ve karşılıklı fikir alışverişiyle hareket edeceklerini ifade eden Matlı, şunları söyledi:

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        "Bursa’mızın sahip olduğu üretim gücünü ve ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak hepimizin ortak hedefi. Bu doğrultuda sektörlerimizin mevcut durumunu, gelişim alanlarını ve öncelikli ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Özellikle üretim, ticaret ve lojistik alanlarında atılacak adımların kentimizin geleceği açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bursa’nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sunacak çalışmalarda Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm kent paydaşlarımızla yakın iş birliği içerisinde olmayı önemsiyoruz. Yeni dönemde Bursa’mıza değer katacak çalışmaları birlikte hayata geçireceğimize inanıyor, Sayın Şahin Biba’ya nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

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        Biba’dan iş dünyasıyla iş birliği mesajı

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin ekonomik potansiyelinin geliştirilmesinde yerel yönetimler ile iş dünyası arasındaki iletişim ve iş birliğinin belirleyici bir rol üstlendiğini ifade etti.

        Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Biba, "Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Özer Matlı ile belediyemizde bir araya geldik. Bursa’mızın üretim gücü, sanayisi ve ekonomik geleceği üzerine verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için değerli Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Ziyaretin sonunda, Bursa’nın ekonomik gelişimini destekleyecek ortak projelerin hayata geçirilmesi ve kurumlar arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemi bir kez daha vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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