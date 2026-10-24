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        Kediyi kurtarmak isteyen eğitimci yere böyle çakıldı Korkuluklar kopunca yere düştü, hastanede hayatını kaybetti

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim kursunda çalışan kişi, korkuluk demirinin kopması sonucu aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan şahıs hayatını kaybederken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Kediyi kurtarmak isteyen eğitimci yere böyle çakıldı Korkuluklar kopunca yere düştü, hastanede hayatını kaybetti

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitim kursunda çalışan kişi, korkuluk demirinin kopması sonucu aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan şahıs hayatını kaybederken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki SRC kursunda eğitmen olarak çalışan 45 yaşındaki Şahin T., yavru kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopmasıyla 3. kattan aşağı düştü. Kafa üstü yere çakılan Şahin T. ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Şahin T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Şahin T. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şahin T. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verildi.

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        Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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