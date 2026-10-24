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        1326 Bursa Fetih Müzesi'nde anlamlı sergi Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 103'ncü yılına özel sergi hazırladı

        Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:58 Güncelleme:
        1326 Bursa Fetih Müzesi'nde anlamlı sergi Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 103'ncü yılına özel sergi hazırladı

        Osmangazi Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı.

        Doğan Nadi Gürelman Koleksiyonu’ndan hazırlanan "Cumhuriyet ve Atatürk Bir Milletin Hafızası" sergisi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

        Cumhuriyet’in kuruluş sürecine ışık tutan tarihi belge ve eserlerin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılışına Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Esendemir ve İbrahim Emre Tonaroğlu’nun yanı sıra koleksiyoner Doğan Nadi Gürelman, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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        Serginin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Cumhuriyet’in 103’üncü yılını kutlayarak, "Osmangazi Belediyesi olarak Cumhuriyet Haftası etkinliklerimize bu anlamlı sergiyle başlamış oluyoruz. Hafta boyunca farklı müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilecek programlara tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Kıymetli eserlerini belediyemizle paylaşan Doğan Nadi Gürelman’a özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

        Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden koleksiyoner Doğan Nadi Gürelman ise yıllar boyunca büyük bir tutkuyla oluşturduğu aile koleksiyonunun bir bölümünü Bursalılarla buluşturmaktan duyduğu mutluluğu vurguladı. Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

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        Sergi, 30 Kasım 2026 tarihine kadar Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

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