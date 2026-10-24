Osmangazi'de Cumhuriyet coşkusu engel tanımadı Cumhuriyet'in 103'ncü yılı Osmangazi'de coşkuyla kutlandı Engelli bireylerden Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelliler Bakım Merkezi’nde (OBAM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, hazırladıkları birbirinden özel gösterilerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşku ve neşe içerisinde kutladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla Osmangazi Belediyesi Soğanlı Hizmet Birimleri’nde düzenlenen kutlama programı, özel gereksinimli bireylerin hazırladığı birbirinden anlamlı gösterilere sahne oldu. Cumhuriyet Bayramı coşkusunun hep birlikte yaşandığı etkinlik, OBAM üyelerinin Cumhuriyet’in ilanını duyuran gazetelerle alana gelerek "Yazıyor, yazıyor! Cumhuriyet ilan edildiği yazıyor!" sözleri eşliğinde gazeteleri dağıtmasıyla başladı. Ardından ellerinde Türk bayraklarıyla kortej oluşturan bireyler, marşlar ve şarkılar söyleyerek bayram sevincini katılımcılarla paylaştı. Kortej yürüyüşünün ardından sahneye çıkan özel gereksinimli bireyler, sergiledikleri zeybek gösterisiyle izleyenlerden büyük alkış aldı. Cumhuriyet’in anlam ve önemini yansıtan şiirlerin de okunduğu programda, katılımcılar hem duygu dolu hem de gurur verici anlara tanıklık etti. Özenle hazırladıkları performanslarla Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümüne renk katan özel gereksinimli bireyler, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.

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"Cumhuriyet Her Neslin Kendi Emeğiyle Büyütmesi Gereken Ortak Değerdir"

Cumhuriyetin, her neslin kendi emeğiyle büyütmesi gereken ortak bir değer olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Recep Çohan, sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyet, bu topraklarda yaşayan insanların ortak geleceğe duyduğu inancın, bağımsızlık iradesinin ve eşit yurttaşlık anlayışının en güçlü ifadesidir. 103 yıl önce büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyet, milletimizin kendi geleceğini belirleme kararlılığının en önemli eseridir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde verilen mücadele, eğitimden bilime, sanattan ekonomiye kadar pek çok alanda yeni bir dönemin kapılarını açmıştır. Cumhuriyet, her neslin kendi emeğiyle büyütmesi gereken ortak bir değerdir. Bu değeri yaşatmak; aklı ve bilimi rehber edinmek, eğitime önem vermek, üretmek, adaletli olmak ve hukuka bağlı kalmakla mümkündür. Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, Cumhuriyet’i biz kurduk, onu yaşatacak ve geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

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Etkinlik, OBAM üyeleri ve katılımcıların ellerinde Türk bayraklarıyla "Parla (100. Yıl Marşı)"nı

hep bir ağızdan seslendirmesiyle coşkulu bir şekilde tamamlandı.