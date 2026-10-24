Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri BUÜ ile SÜSBİR, mesaisini sahaya taşıyor

        BUÜ ile SÜSBİR, mesaisini sahaya taşıyor

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) arasında, öğrencilerin mesleki becerilerini artırmak ve üniversitesanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla"Üye İşletmelerde Mesleki Eğitim Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:48 Güncelleme:
        BUÜ ile SÜSBİR, mesaisini sahaya taşıyor

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (SÜSBİR) arasında, öğrencilerin mesleki becerilerini artırmak ve üniversitesanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla"Üye İşletmelerde Mesleki Eğitim Protokolü" imzalandı.

        Üniversite Rektörlük binasında gerçekleştirilen imza törenine; BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Şekip Esat Hayber, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ile akademisyenler ve SÜSBİR temsilcileri katıldı.

        "Teori ile uygulamanın harmanlanması gerekiyor"

        REKLAM

        Törende konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, teori ile uygulamanın birleştirilmesinin önemine dikkat çekerek eğitim sisteminde mektepli ve alaylı tecrübenin harmanlanması gerektiğini vurguladı. Tıp fakültelerindeki gibi mezun olan bir öğrencinin mesleğine hemen adapte olabileceği bir yapının diğer alanlarda da kurulmasının gerekliliğine değinen Prof. Dr. Arı; öğrencilerin henüz eğitim aşamasındayken sektörü ve saha uygulamalarını tanımasının, üniversite kapısından çıktıklarında yaşayacakları uyum sorunlarını ortadan kaldıracağını ifade etti. Ziraat ve süs bitkileri alanının girişimciliğe ve üretime oldukça elverişli olduğunu belirten Arı, gençlerin masa başı görevler beklemek yerine sahaya inip katma değer üreten bireyler olmalarını teşvik ettiklerini ve bu iş birliğinin öğrencilerin geleceğine kıymetli bir katkı sunacağını belirtti.

        REKLAM

        "Önceliğimiz gençlerimize sahip çıkmak"

        SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar ise süs bitkileri sektörünün Türkiye'de her geçen gün büyüyen ve ihracat fazlası veren stratejik bir alan haline geldiğini ifade etti. Sektörün en büyük ihtiyaçlarından birinin eğitimli ve yetişmiş teknik personel olduğunu belirten Dündar, üniversiteden mezun olan gençlerin iş hayatına atıldıklarında adaptasyon sorunu yaşamamaları için öğrencilik yıllarında fidanlıklarla ve saha pratiğiyle tanışmalarının kritik önem taşıdığını söyledi. Bu protokolü sadece sektöre personel kazandırmak olarak değil, gençlerin geleceğine ve mesleki başarılarına sahip çıkmak adına atılmış değerli bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Dündar, iş birliğine katkı sunan Bursa Uludağ Üniversitesine teşekkürlerini iletti.

        REKLAM

        BUÜ Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Programı öğrencilerini kapsayan protokolle, öğrencilerin eğitim süreçlerinde doğrudan sahada yer alarak mesleki deneyim kazanmaları ve sektöre donanımlı bireyler olarak kazandırılmaları hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        "Mali şeffaflık reformlarla daha da artacak"
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Tedavi edilen makak yavrusu Garip merkezin maskotu oldu
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!

        Benzer Haberler

        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası 2'nci gününde sürüyor
        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası 2'nci gününde sürüyor
        Osmangazi'de Cumhuriyet coşkusu engel tanımadı Cumhuriyet'in 103'ncü yılı O...
        Osmangazi'de Cumhuriyet coşkusu engel tanımadı Cumhuriyet'in 103'ncü yılı O...
        BTSO Başkanı Matlı'dan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'ya ziyaret BT...
        BTSO Başkanı Matlı'dan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba'ya ziyaret BT...
        Kediyi kurtarmak isteyen eğitimci yere böyle çakıldı Korkuluklar kopunca ye...
        Kediyi kurtarmak isteyen eğitimci yere böyle çakıldı Korkuluklar kopunca ye...
        BESAŞ hem üreticinin hem tüketicinin yanında
        BESAŞ hem üreticinin hem tüketicinin yanında
        Bursa'da maaş krizi, işçiler fabrikayı bastı
        Bursa'da maaş krizi, işçiler fabrikayı bastı