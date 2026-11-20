TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, yeni kayak sezonu öncesi otel ve konaklama işletmelerinde hazırlıklar devam ediyor. Uludağ’da, oteller hazırlıklarının yüzde 90-95’ini tamamlarken, kayak sezonunun aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Erken rezervasyonlarda doluluk oranı yüzde 30-40’a, yılbaşı döneminde ise yüzde 50’ye ulaştı. Uludağ’da 2 kişilik gecelik konaklama fiyatları 10 bin liradan başlayıp oda tipine göre 100 bin liraya kadar çıkıyor.

18 otel ve 8 bin 500 yatak kapasitesine sahip Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da, yeni sezon öncesi hazırlıklar sürüyor. Otellerde oda, kayak ekipmanları ve çevre düzenlemelerine yönelik çalışmalar devam ederken, işletmeciler kar yağışının ardından kayak sezonunun aralık ayının ilk haftasında başlamasını bekliyor. Geçen sezon özellikle yılbaşı ve yarıyıl tatilinde yoğunluk yaşanan Uludağ’da, bu yıl da rezervasyon taleplerinde artış gözleniyor. Konaklama fiyatlarının geçen yıla göre ortalama yüzde 30-40 arttığı bölgede, yılbaşı döneminde 2 kişilik gecelik konaklama ücretleri 20 bin liradan başlıyor.

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‘TEK EKSİĞİMİZ KAR KALDI’

Uludağ Oteller Bölgesi’nde bulunan bir otelin satış ve pazarlama sorumlusu Berk Söz, Uludağ’daki otellerin yeni sezona hazırlandığını belirterek, “Uludağ otelleri olarak şu an hazırlıklarımızın yüzde 90-95’ini tamamlamış bulunmaktayız. Odalarımız, kayak odalarımız ve çevre düzenlemelerimiz neredeyse bitmiş durumda. Tek eksiğimiz kar kaldı. Genellikle kayak sezonu aralığın ilk haftası başlıyor. Geçtiğimiz haftalarda 30 santimetre kar yağdı ancak şu an eridi. 29 Kasım’da 30 santimetre, 30 Kasım’da ise 22 santimetre kar yağışı bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte aralığın ilk haftasında sezonumuzu açmayı planlıyoruz. Misafirlerimizin güvenliği ve konforu için tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Artık misafirlerimizi ağırlamayı bekliyoruz” diye konuştu.

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‘KONAKLAMA FİYATLARI 100 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR’

Uludağ’ın farklı bütçelere hitap ettiğini ifade eden Söz, “Uludağ, bilinenin aksine her kitleye hitap edebilen bir bölge. Alınan hizmete ve oda tipine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. İki kişi 10 bin lira gibi bir fiyatla konaklayabiliyor. Oda tiplerine göre yaklaşık 100 bin liraya ulaşan fiyatlar da oluyor. Fiyatlar sezon açılışı, yılbaşı, sömestir ve sonrasında kademeli olarak değişiyor. Yılbaşı denildiğinde Türkiye’de herkesin aklına genellikle ilk Uludağ geliyor. Bu dönemde düzenlenen etkinlikler, paket programlar, konseptler ve gala yemekleriyle birlikte fiyatlar yükseliyor. Yılbaşında 2 kişilik gecelik konaklama fiyatları 20 bin liradan başlıyor” ifadelerini kullandı.

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Geçen yıla göre fiyatlarda artış yaşandığını söyleyen Söz, “Kendi otelimizde erken rezervasyon dönemine geçen sezonla aynı fiyatlarla başladık. Uludağ otellerini genel olarak değerlendirdiğimizde ise ortalama yüzde 30-40’a varan fiyat artışları görülüyor. Konaklama paketlerimize sabah kahvaltısı, öğle yemeği, beş çayı, akşam yemeği ve gece çorbası dahil. Misafirlerimiz ekstra yemek ücreti ödemiyor. Ancak kayak takımı kiralama ve skipass ücretleri konaklama fiyatlarına dahil değil” dedi.

‘YILBAŞI REZERVASYONLARINDA DOLULUK YÜZDE 50’YE ULAŞTI’

Erken rezervasyonların yaklaşık bir ay önce başladığını belirten Söz, “Bir aylık süreçte yüzde 30-40 doluluk oranına ulaştık. Talep oldukça fazla. Yılbaşı döneminde ise doluluk oranımız yüzde 50’ye ulaştı. Sömestir tatili için de yoğun talep var. Özellikle çocuklu ailelerin tatil yapabilecekleri dönem sömestir olduğu için bu döneme ilgi her zaman daha fazla oluyor. Geçen yılla kıyasladığımızda rezervasyon taleplerinde gözle görülür ciddi bir artış var” diye konuştu.

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‘YABANCI TURİST SAYISINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ’

Uludağ’a gelen ziyaretçilerin genellikle 2-3 günlük konaklamaları tercih ettiğini söyleyen Söz, “Yeni yapılan yollarla birlikte ulaşım kolaylaştı. Misafirlerimiz genellikle 2-3 günlük konaklamaları tercih ediyor. Hafta içi bir gece konaklayıp kayak yaptıktan sonra ertesi gün işine dönen misafirlerimiz de oluyor. Türkiye’den özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinden yoğun talep alıyoruz. Aydın, Denizli, Muğla, İstanbul ve İzmir’den gelen misafirlerimiz var. Yurt dışından ise Katar ve Bahreyn’den ilgi görüyoruz. Geçen yıla kıyasla yabancı misafirlerimizden gelen taleplerde artış gözlemliyoruz. Bu yıl yabancı turist sayısında da artış bekliyoruz” dedi.

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‘GEÇEN YIL YILBAŞI VE SÖMESTİRDE NEREDEYSE DOLUYDUK’

Sarıalan’da bulunan Milli Park Müdürlüğü’ne ait orman köşkleri işletme Müdürü Eray Uzunoğlu’da hazırlıkların tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, “Sezon hazırlıklarımız devam ediyor, bitti sayılır. Biz sezona hazırız diyebiliriz. Tam anlamıyla karın yağmasını bekliyoruz. Genelde yoğun kar yağışı aralığın ikinci haftasından sonra oluyor. Bizim için sezon 1 Aralık’tan itibaren başlıyor ancak yoğun kar yağışıyla tam anlamıyla hızlanmış olacak. Geçen sene güzel bir sezon geçirdik. Hem sömestirde hem de yılbaşında neredeyse doluya yakındık. Bu yıl da yoğun kar yağışı olursa sezonun iyi geçeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.