Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, İnegöl Belediyesini ziyaret ederek Bilgi İşlem Müdürlüğünün bilişim teknolojileri alanındaki çalışmaları ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi aldı.

Hayata geçirdiği dijital uygulamalar ve projelerle bir yandan vatandaşın işini kolaylaştıran İnegöl Belediyesi, bir yandan da bu uygulamalarla gençlere yol gösterici oluyor. Bu kapsamda Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, İnegöl Belediyesi’ni ziyaret ederek Bilgi İşlem Müdürlüğünün bilişim teknolojileri alanındaki çalışmaları ve hayata geçirdiği projeleri yerince inceleyip bilgi aldı. Doç. Dr. Fatih Gürses nezaretinde gerçekleştirilen ziyarete yaklaşık 50 öğrenci katıldı. Öğrencilere yönelik düzenlenen programda, İnegöl Belediyesinin bilgi teknolojileri alanında yürüttüğü çalışmalar, dijital altyapı yatırımları ve teknolojik projeleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

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Ziyaret kapsamında öğrencileri İnegöl Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü misafir etti. Daire Müdürü Yusuf Baltacı, belediyenin teknolojik altyapısının önemli bir parçası olan İzleme ve Değerlendirme Merkezi ile Sistem Odasını öğrencilere gezdirerek birimlerin çalışma prensipleri ve teknik altyapısı hakkında bilgiler verdi. Programın öne çıkan başlıklarından birini ise yapay zeka destekli kamera sistemleri oluşturdu. Öğrencilere, yapay zeka teknolojilerinin belediye hizmetlerinde kullanım alanları, akıllı şehir uygulamalarına katkısı ve kamera sistemlerinin sunduğu teknolojik imkanlar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

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Gerçekleştirilen ziyaretle öğrencilerin üniversitede edindikleri teorik bilgileri yerinde gözlemlemeleri, kamu kurumlarında bilişim teknolojilerinin kullanımını yakından tanımaları ve dijital dönüşüm uygulamaları hakkında deneyim kazanmaları amaçlandı.