Olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferlerde yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat öncesinde BUDO'nun resmi internet sitesi ve duyurularını takip etmeleri istendi.

BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, özellikle Mudanyaİstanbul (Kabataş) hattındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı seferler de iptal kapsamına alındı.

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