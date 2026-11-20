BUDO seferlerine hava engeli: 10 sefer iptal edildi
Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO'nun 20 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştireceği 10 sefer, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan BUDO’nun 20 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştireceği 10 sefer, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, özellikle Mudanyaİstanbul (Kabataş) hattındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı seferler de iptal kapsamına alındı.
İptal edilen seferler şöyle:
07.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) İstanbul (Kabataş)
10.30 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya)
13.30 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş)
14.00 İstanbul (Kabataş) Bursa (Mudanya)
14.00 İstanbul (Kabataş) Armutlu (İhlas)
15.30 Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya)
Yolculara uyarı
Olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen seferlerde yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat öncesinde BUDO'nun resmi internet sitesi ve duyurularını takip etmeleri istendi.
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