Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'nın 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen gecede, dünyanın en etkili yüzde 2'lik bilim insanları listesinde yer alan akademisyenler onurlandırıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin akademik yayın performansının son üç yılda yaklaşık iki katına çıktığını belirterek, "Uludağ Üniversitesi'ni önce hızla ilk 1000'e, daha sonra da ilk 500'e taşıyacağız" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'nın 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hilton Bursa'da düzenlenen özel gecede üniversitenin uluslararası başarı elde ederek dünyanın en etkili yüzde 2'lik bilim insanları listesinde yer alan akademisyenlerinin onurlandırıldığı programa, üniversite yönetimi, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

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Programda konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve geldiklerinden bu yana Araştırma Üniversitesi vizyonunu öncelikli gündem olarak belirlediklerini ifade etti. Üniversitenin akademik potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Tek bir gündemimiz olacak: Araştırma Üniversitesi gündemi. Bu çok önemli bir etiket, çok kıymetli bir etiket. Üniversitemizin orta ve uzun vadesini, Türkiye üniversiteleri içerisindeki yerimizi tahkim edecek, hayat memat meselesi addetmemiz gereken bir mevzudur" diye konuştu.

Akademik yayın performansındaki yükselişe dikkat çeken Yılmaz, "Göreve geldiğimizde hoca başına Scopus kapsamındaki yayın sayımız 0,7'ler civarındaydı. Şu anda 1,32'yi bulduk. Yıl bittiğinde 1,4'e doğru gidiyor. Yani iki katını yakalayıp biraz da üstüne doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla ArGe Koordinatörlüğü, Proje Ofisi ve Büyük Veri Ofisi kurduklarını anlatan Yılmaz, akademik yükselme kriterlerinin de yeniden düzenlendiğini söyledi. Yeni kriterlerin YÖK tarafından onaylandığını belirten Yılmaz, "Bir Ocak itibarıyla o yürürlüğe girecek" dedi.

Üniversitenin uluslararası sıralamalardaki hedeflerine de değinen Yılmaz, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ve uluslararası projelerinin üniversitenin tanınırlığına önemli katkı sağladığını vurguladı. Yılmaz, "Uludağ Üniversitesi'ni önce hızla bine, daha sonra da beş yüze doğru o kulvar içerisinde olacağız" diyerek hedeflerinin dünya sıralamalarında ilk 1000 ve ardından ilk 500 içerisinde yer almak olduğunu ifade etti.

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Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ise dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer almanın büyük gurur olduğunu belirterek, bilimsel başarıların uzun yıllar süren sabırlı ve özverili çalışmaların sonucu olduğunu söyledi. Bilim insanlarının desteklenmesi ve emeklerinin takdir edilmesinin önemine dikkat çeken Yıldız, "Marifet iltifata tabidir; iltifatsız marifet zayidir. Bugün burada bilim insanlarına gösterilen ilgi ve takdiri bu sözün güzel bir karşılığı olarak görmekteyiz. Bu tür buluşmaların bilim insanlarını daha büyük başarılara teşvik edeceğine inanıyorum" diye konuştu.

Bilime ve bilim insanına verilen değerin ülkenin geleceğine verilen değer olduğunu ifade eden Yıldız, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin adını bilim dünyasında daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Program, akademisyenlere başarı belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.