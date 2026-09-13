Bursa Büyükşehir Belediyesinden 537 çocuk için toplu sünnet şöleni

Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni yapıldı.

Merinos Parkı'nda düzenlenen şölen, mehter takımı gösterisiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam eden geleneksel şölende 537 çocuk sünnet heyecanı yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan çocukların mutlu gününe hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

Her zaman çocukların ve gençlerin yanında olacaklarını vurgulayan Biba, "Onların geleceğe dair attıkları güçlü adımları ve mutluluklarını önemsiyor, gelişimleri için aralıksız destek projeleri geliştiriyoruz. Yeter ki aileleri için, vatan ve millet için hayırlı evlatlar olarak yetişsinler. Her yıl yaklaşık 12 bin öğrencimize hizmet veren belediyemiz, bu yıl yaz okullarında 30 bin öğrencimize hizmet verdi. İnşallah hedefimiz seneye 50 bin öğrenci olması." diye konuştu.

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AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da sünnet olan çocukları ve ailelerini kutlayarak, organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çocukların sünnet olmasına destek olan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sabit Şahin ve Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Kemal Kaya'ya plaket verildi.

Pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle devam eden şölende sünnet olan çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Şölen kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası konser verdi.

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Törene AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Cansevdi ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile çocuklar ve aileleri katıldı.