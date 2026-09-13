Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa Büyükşehir Belediyesinden 537 çocuk için toplu sünnet şöleni

        Bursa Büyükşehir Belediyesinden 537 çocuk için toplu sünnet şöleni

        Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 22:26 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediyesinden 537 çocuk için toplu sünnet şöleni

        Bursa Büyükşehir Belediyesince bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni yapıldı.

        Merinos Parkı'nda düzenlenen şölen, mehter takımı gösterisiyle başladı. Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam eden geleneksel şölende 537 çocuk sünnet heyecanı yaşadı.

        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan çocukların mutlu gününe hep birlikte şahitlik ettiklerini söyledi.

        Her zaman çocukların ve gençlerin yanında olacaklarını vurgulayan Biba, "Onların geleceğe dair attıkları güçlü adımları ve mutluluklarını önemsiyor, gelişimleri için aralıksız destek projeleri geliştiriyoruz. Yeter ki aileleri için, vatan ve millet için hayırlı evlatlar olarak yetişsinler. Her yıl yaklaşık 12 bin öğrencimize hizmet veren belediyemiz, bu yıl yaz okullarında 30 bin öğrencimize hizmet verdi. İnşallah hedefimiz seneye 50 bin öğrenci olması." diye konuştu.

        REKLAM

        AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz da sünnet olan çocukları ve ailelerini kutlayarak, organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından çocukların sünnet olmasına destek olan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Salih Metin, Dörtçelik Çocuk Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sabit Şahin ve Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Kemal Kaya'ya plaket verildi.

        Pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle devam eden şölende sünnet olan çocuklara da çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Şölen kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası konser verdi.

        REKLAM

        Törene AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Cansevdi ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ile çocuklar ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Gemlik'te "Zeytin Rotası Keşif Yürüyüşü" düzenlendi
        Gemlik'te "Zeytin Rotası Keşif Yürüyüşü" düzenlendi
        Bursa'da yaklaşık 2 bin 500 memur adayının katılımıyla KPSS deneme sınavı d...
        Bursa'da yaklaşık 2 bin 500 memur adayının katılımıyla KPSS deneme sınavı d...
        Bursa'da Mobil Bilim Festivali düzenlendi
        Bursa'da Mobil Bilim Festivali düzenlendi
        Bursalı kantinciler ve siyasetçiler yemekte toplandı
        Bursalı kantinciler ve siyasetçiler yemekte toplandı
        Doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu: 6 katlı apartman tedbir ama...
        Doğalgaz borusundaki sızıntı paniğe sebep oldu: 6 katlı apartman tedbir ama...