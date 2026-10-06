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        Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz İstihdam Projesi" Avrupa'da finale kaldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz İstihdam Projesi" ile Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri 2026'da finale kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz İstihdam Projesi" Avrupa'da finale kaldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz İstihdam Projesi" ile Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri 2026'da finale kaldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile İş ve Meslek Edindirme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, engelli bireylerin yetkinlikleri doğrultusunda istihdama erişimini kolaylaştırmayı, işverenlerle sürdürülebilir eşleşmeler oluşturmayı ve kapsayıcı bir istihdam modeli geliştirmeyi amaçlıyor.

        Kamu kurumları, iş dünyası ve engelli bireyler arasındaki iş birliğini güçlendiren proje, Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri "Public Sector Collaboration in Social Services Award" kategorisinde finale kalan projeler arasında yer aldı.

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        Proje için halk oylaması 26 Ekim'e kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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