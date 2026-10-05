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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 31-29 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 31-29 yendi.

        Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini Nilüfer Belediyespor, 19-14 önde tamamladı.

        İkinci devresi çekişmeli geçen karşılaşmayı, İstanbul Gençlikspor geriden gelerek 31-29 kazandı.

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