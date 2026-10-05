Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 31-29 yendi.
Giriş: 05.10.2026 - 19:00 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 31-29 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk devresini Nilüfer Belediyespor, 19-14 önde tamamladı.
İkinci devresi çekişmeli geçen karşılaşmayı, İstanbul Gençlikspor geriden gelerek 31-29 kazandı.
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