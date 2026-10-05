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        Bursa'da Atatürk Spor Salonu inşaatında sona yaklaşıldı

        Bursa'da yapımı süren Atatürk Spor Salonu'nda teknik incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 seviyesine ulaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 16:01 Güncelleme:
        Bursa'da Atatürk Spor Salonu inşaatında sona yaklaşıldı

        Bursa'da yapımı süren Atatürk Spor Salonu'nda teknik incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 80 seviyesine ulaştığını bildirdi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Atatürk Spor Salonu inşaatında yürütülen çalışmaları denetledi.

        Teknik inceleme turunda Biba'ya AK Parti İl Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve belediye bürokratları eşlik etti.

        Sahadaki çalışmalar hakkında yakından bilgi alan Biba, projenin son durumu ve tamamlanan imalatları inceledi.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Biba, Atatürk Spor Salonu'nda çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

        Bursa'nın spor altyapısını güçlendirecek önemli bir tesisi kente kazandırdıklarını belirten Biba, "Salonumuz toplam 18 bin 720 metrekare inşaat alanına sahip. Projemizi Bursa’nın ihtiyaçlarını ve geleceğini düşünerek ele alıyoruz. Şu anda projemiz yüzde 80 oranında tamamlandı. Şu anda projemiz yüzde 80 oranında tamamlandı." ifadelerini kullandı.

        Projenin başlangıç aşamasında 3 bin kişi olarak planlanan seyirci kapasitesinin yapılan revizyonla 5 bin kişiye çıkarıldığını aktaran Biba, "Atatürk Spor Salonu, sporcularımız, hakemlerimiz ve antrenörlerimiz için soyunma odalarından seyirci hizmet alanlarına, büfelerden yönetim ofislerine kadar modern bir spor tesisinde ihtiyaç duyulan bütün birimleri bünyesinde barındıracak. Ayrıca tesisimizin idari bölümü için 40 araçlık kapalı otoparkımız olacak." açıklamasında bulundu.

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        Projede betonarme ve çelik konstrüksiyon çalışmalarının bitirildiğine değinen Biba, şunları kaydetti:

        "Çatı kaplamasıyla çevre düzenlemesi için gerekli istinat yapıları da tamamlandı. Teras yalıtımı, mekanik imalatlar, iç mekan sıvaları, sert zemin uygulamaları ve cephe çalışmalarımız da devam ediyor. Hedefimiz, kalan çalışmaları titizlikle tamamlayıp Atatürk Spor Salonu'nu Bursamıza yakışan modern ve güçlü bir spor tesisi olarak hizmete sunmak. Bursa, sporu seven ve spor kültürü güçlü bir şehir. Biz de çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasını, şehrimizin önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmasını önemsiyoruz. Atatürk Spor Salonu tamamlandığında hem sporcularımıza hem de hemşehrilerimize uzun yıllar hizmet edecek önemli bir eser olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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