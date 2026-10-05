Bursa'da müşterilerinin emanet altınlarını teslim etmediği öne sürülen kuyumcular aranıyor

Polis ekipleri, müştekilerin 18,6 milyon liralık altınını alıp kaçtıkları öne sürülen iş yeri sahipleri A.T. (55), F.T. (40), M.S.T. (27) ve H.T'nin (21) yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Osmangazi ilçesi Orhanbey Mahallesi Tuzpazarı Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına altınlarını emanet eden müşteriler, altınları geri almak istediklerinde iş yeri sahiplerine ulaşamadı.

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