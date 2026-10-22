Bursa Büyükşehir ile meme kanseri farkındalığı artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 131 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayında erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla başlattığı farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda belediye binasında pembe kurdele dağıtımı gerçekleştirildi. Kentin farklı noktalarında kurulan bilgilendirme stantlarıyla etkinlikler sürüyor devam ediyor.

Son olarak Yıldırım ilçesi Selçukbey Giyim Pazarı’nda kurulan stantlarda vatandaşlara meme kanseri hakkında bilgilendirici broşürler dağıtılırken, pembe kurdelelerle farkındalık oluşturuldu. Stantlarda hemşireler tarafından tansiyon ve karbonmonoksit ölçümleri yapılan vatandaşlar, ayrıca ilk yardım konusunda da bilgilendirildi. Diyetisyenler de vatandaşlara sağlıklı ve doğru beslenme konusunda önemli bilgiler verdi. Uzman ekipler tarafından vatandaşlara meme kanserinin belirtileri ve risk faktörleri anlatılırken, erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi vurgulandı.