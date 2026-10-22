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        Bursa'da Karagöz geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz'ün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 'Seyir Vakti: Karagöz Perdesi' sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Program çerçevesinde düzenlenen 'Perdenin Arkasındaki Bursa' söyleşisinde ise Karagöz sanatının tarihi gelişimi, kültürel önemi ve Bursa ile olan bağı ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Bursa'da Karagöz geleneği gelecek kuşaklara aktarılıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz’ün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla ‘Seyir Vakti: Karagöz Perdesi’ sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Program çerçevesinde düzenlenen ‘Perdenin Arkasındaki Bursa’ söyleşisinde ise Karagöz sanatının tarihi gelişimi, kültürel önemi ve Bursa ile olan bağı ele alındı.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı, UNESCO’nun 2009 yılında İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi’ne aldığı Karagöz sanatını yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor. UNIMA Bursa Derneği’nin destekleriyle Orhangazi Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Seyir Vakti: Karagöz Perdesi’ sergisi, gölgeyi ışıkla buluşturan tasvirleriyle geleneksel gölge oyununun zengin dünyasına kapı aralıyor. 31 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak sergi ile Karagöz sanatının tanıtılmasına ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.

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        Program çerçevesinde Doç. Dr. İbrahim İmran Öztahtalı ve Karagöz sanatçısı Nevzat Çiftçi’nin katılımıyla ‘Perdenin Arkasındaki Bursa’ söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşide Karagöz gölge oyununun tarihi yolculuğu, kültürel bellekteki yeri ve Bursa ile olan bağı değerlendirildi. Doç. Dr. İbrahim İmran Öztahtalı, Anadolu’nun sesini ve kültürel belleğini yansıtan Karagöz sanatının köklü geçmişine dikkat çekti. Öztahtalı, Türk kültürünün en önemli miraslarından biri olan Karagöz’ün hem kültürel kimliğimiz hem de dünya mirası açısından taşıdığı önemi katılımcılarla paylaştı.

        Karagöz sanatçısı Nevzat Çiftçi ise geleneksel gölge oyununda ışığın önemini ve perde arkasında yaşananları anlattı. Karagöz’ün inceliklerini katılımcılarla paylaşan Çiftçi, geleneksel gölge oyununun yaşatılması adına genç nesillere dönük düzenlenen etkinliklerin önemini vurguladı.

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