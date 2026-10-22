Zirvesi karla kaplı Uludağ sonbahar renklerine büründü
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sonbaharın renkleri hakim oldu.
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sonbaharın renkleri hakim oldu.
Uludağ'da sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlar, zirveye yağan karla seyirlik manzaralar oluşturdu.
Kent merkezinden Uludağ'a çıkmak için araçlarıyla virajlı yolları tırmanan ziyaretçiler, adeta sonbahardan kış mevsimine yolculuk ediyor.
Alçak kesimlerdeki sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara sahip sonbahar renkleri, yüksek rakımlarda yerini karın beyazına bırakıyor.
Sonbahar renkleriyle beyaz örtünün buluştuğu Uludağ, dron ile görüntülendi.
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