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        Zirvesi karla kaplı Uludağ sonbahar renklerine büründü

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sonbaharın renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Zirvesi karla kaplı Uludağ sonbahar renklerine büründü

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sonbaharın renkleri hakim oldu.

        Uludağ'da sonbaharın sarı, turuncu ve kahverengi tonlarına bürünen ağaçlar, zirveye yağan karla seyirlik manzaralar oluşturdu.

        Kent merkezinden Uludağ'a çıkmak için araçlarıyla virajlı yolları tırmanan ziyaretçiler, adeta sonbahardan kış mevsimine yolculuk ediyor.

        Alçak kesimlerdeki sarı, kırmızı ve kahverengi tonlara sahip sonbahar renkleri, yüksek rakımlarda yerini karın beyazına bırakıyor.

        Sonbahar renkleriyle beyaz örtünün buluştuğu Uludağ, dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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