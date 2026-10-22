Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Osmangazi'de vatandaşa hizmet götüren buluşmalar Osmangazi'de mahalle kahvaltıları 55'inci durağı Pınarbaşı oldu

        Osmangazi'de vatandaşa hizmet götüren buluşmalar Osmangazi'de mahalle kahvaltıları 55'inci durağı Pınarbaşı oldu

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak, talep ve önerileri yerinde dinlemek amacıyla sürdürdüğü mahalle kahvaltılarının 55'incisinde Pınarbaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Komşuluk ilişkilerinin ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda Başkan Aydın, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak talep ve önerileri dinledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Osmangazi'de vatandaşa hizmet götüren buluşmalar Osmangazi'de mahalle kahvaltıları 55'inci durağı Pınarbaşı oldu

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak, talep ve önerileri yerinde dinlemek amacıyla sürdürdüğü mahalle kahvaltılarının 55’incisinde Pınarbaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Komşuluk ilişkilerinin ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda Başkan Aydın, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak talep ve önerileri dinledi.

        Katılımcı belediyecilik anlayışıyla mahallelerin nabzını tutmaya devam eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayata geçirdiği mahalle kahvaltıları ile vatandaşlarla belediye yönetimi arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Pınarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen programda Başkan Erkan Aydın, mahalle sakinleriyle buluşarak onların görüş ve beklentilerine kulak verdi. Günlük yaşamdan mahalleye yönelik ihtiyaçlara kadar pek çok konunun ele alındığı buluşma, karşılıklı fikir alışverişine imkan sağladı.

        REKLAM

        "Tek derdimiz vatandaşlarımız için doğru işleri yapabilmek"

        Pınarbaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yerel yönetimlerde başarının vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimden geçtiğini söyledi. Osmangazi’nin 136 mahallesine eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: "Yerel yönetimler, Osmangazi’mizin 136 mahallesinde yaşayan yaklaşık bir milyon vatandaşımızın hizmetindedir. Muhtarımız ve vatandaşlarımız isteyecek, biz de imkanlarımız doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana iki buçuk yılda Pınarbaşı Mahallesi’ne beşinci gelişimiz. 136 mahallenin hemen hemen hepsini ziyaret ettik. Önümüzdeki iki buçuk yılda da aynı şekilde ziyaretlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği geri bildirimleri dikkate alarak istek ve taleplerine olumlu şekilde geri dönüş sağlıyoruz. Kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Şunu çok iyi biliyorum: Sekiz yıl milletvekilliği yaptım, sekiz gün gibi geçti. Bu beş yıllık görev süresi de beş gün gibi gelip geçecek. Hızlı davranmak zorundayız. Küçük büyük demeden elimizdeki imkanları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak zorundayız. Tek derdimiz sizleri dinlemek, sizlerle birlikte olmak ve sizler için doğru işleri yapabilmek."

        REKLAM

        "Halktan kopan yerel yönetimler başarılı olamaz"

        Vatandaşların görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerine yön verdiğine dikkat çeken Başkan Aydın, "Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın taleplerini, sıkıntılarını ve beklentilerini doğrudan öğrenmek bizim için son derece kıymetli. Bir siyasetçi, özellikle de yerel yönetimlerde görev yapan bir yönetici, halktan koptuğu zaman başarısız olur. İnsanların ne yaşadığını, hangi sorunlarla karşılaştığını ve neye ihtiyaç duyduğunu görmezden gelemezsiniz. Biz de bunun bilinciyle gece gündüz sahadayız. Osmangazi’mizin ve Bursa’mızın her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        "Mahallemize güzel hizmetler aldık, almaya devam ediyoruz"

        Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Dursun ise mahalleye yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geride bıraktığımız iki buçuk yılda mahallemize güzel hizmetler aldık, almaya da devam ediyoruz. Erkan Aydın Başkanımız ve ekip arkadaşları gerçekten mükemmel bir çalışma performansı sergiliyorlar. Bu güzel kahvaltı programını düzenleyen Başkanımıza ve katılım sağlayan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen program, mahalle sakinlerinin Başkan Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        İran'dan internet kabloları tehdidi
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Ghosting yapanlar da yaralı
        Ghosting yapanlar da yaralı

        Benzer Haberler

        Başkan Şadi Özdemir Akçalar'da vatandaşlarla buluştu
        Başkan Şadi Özdemir Akçalar'da vatandaşlarla buluştu
        Bursa'da meme kanserinde erken teşhis farkındalığı için sokak lambaları pem...
        Bursa'da meme kanserinde erken teşhis farkındalığı için sokak lambaları pem...
        Orhangazi'de altyapı Büyükşehir ile güçleniyor
        Orhangazi'de altyapı Büyükşehir ile güçleniyor
        İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e ulaştı
        İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e ulaştı
        UEDAŞ'tan erken teşhise pembe ışık Pembe lambalar, farkındalık için yandı
        UEDAŞ'tan erken teşhise pembe ışık Pembe lambalar, farkındalık için yandı
        Bursa'da piercing olayında yeni gelişme İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri hare...
        Bursa'da piercing olayında yeni gelişme İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri hare...