Osmangazi'de vatandaşa hizmet götüren buluşmalar Osmangazi'de mahalle kahvaltıları 55'inci durağı Pınarbaşı oldu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak, talep ve önerileri yerinde dinlemek amacıyla sürdürdüğü mahalle kahvaltılarının 55’incisinde Pınarbaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Komşuluk ilişkilerinin ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda Başkan Aydın, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak talep ve önerileri dinledi.

Katılımcı belediyecilik anlayışıyla mahallelerin nabzını tutmaya devam eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayata geçirdiği mahalle kahvaltıları ile vatandaşlarla belediye yönetimi arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede Pınarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen programda Başkan Erkan Aydın, mahalle sakinleriyle buluşarak onların görüş ve beklentilerine kulak verdi. Günlük yaşamdan mahalleye yönelik ihtiyaçlara kadar pek çok konunun ele alındığı buluşma, karşılıklı fikir alışverişine imkan sağladı.

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"Tek derdimiz vatandaşlarımız için doğru işleri yapabilmek"

Pınarbaşı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yerel yönetimlerde başarının vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimden geçtiğini söyledi. Osmangazi’nin 136 mahallesine eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını belirten Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: "Yerel yönetimler, Osmangazi’mizin 136 mahallesinde yaşayan yaklaşık bir milyon vatandaşımızın hizmetindedir. Muhtarımız ve vatandaşlarımız isteyecek, biz de imkanlarımız doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana iki buçuk yılda Pınarbaşı Mahallesi’ne beşinci gelişimiz. 136 mahallenin hemen hemen hepsini ziyaret ettik. Önümüzdeki iki buçuk yılda da aynı şekilde ziyaretlerimizi sürdürerek vatandaşlarımızı dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın bizlere ilettiği geri bildirimleri dikkate alarak istek ve taleplerine olumlu şekilde geri dönüş sağlıyoruz. Kalan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Şunu çok iyi biliyorum: Sekiz yıl milletvekilliği yaptım, sekiz gün gibi geçti. Bu beş yıllık görev süresi de beş gün gibi gelip geçecek. Hızlı davranmak zorundayız. Küçük büyük demeden elimizdeki imkanları vatandaşlarımızın hizmetine sunmak zorundayız. Tek derdimiz sizleri dinlemek, sizlerle birlikte olmak ve sizler için doğru işleri yapabilmek."

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"Halktan kopan yerel yönetimler başarılı olamaz"

Vatandaşların görüş ve önerilerinin belediye hizmetlerine yön verdiğine dikkat çeken Başkan Aydın, "Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın taleplerini, sıkıntılarını ve beklentilerini doğrudan öğrenmek bizim için son derece kıymetli. Bir siyasetçi, özellikle de yerel yönetimlerde görev yapan bir yönetici, halktan koptuğu zaman başarısız olur. İnsanların ne yaşadığını, hangi sorunlarla karşılaştığını ve neye ihtiyaç duyduğunu görmezden gelemezsiniz. Biz de bunun bilinciyle gece gündüz sahadayız. Osmangazi’mizin ve Bursa’mızın her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya gelmeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

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"Mahallemize güzel hizmetler aldık, almaya devam ediyoruz"

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Dursun ise mahalleye yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geride bıraktığımız iki buçuk yılda mahallemize güzel hizmetler aldık, almaya da devam ediyoruz. Erkan Aydın Başkanımız ve ekip arkadaşları gerçekten mükemmel bir çalışma performansı sergiliyorlar. Bu güzel kahvaltı programını düzenleyen Başkanımıza ve katılım sağlayan tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen program, mahalle sakinlerinin Başkan Aydın ile hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.