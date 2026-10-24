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        Bursa Düşünce Okulu ikinci kez kapılarını açtı

        Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin gençlerin akademik, kültürel ve entelektüel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Bursa Düşünce Okulu, ikinci kez kapılarını açtı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Bursa Düşünce Okulu ikinci kez kapılarını açtı

        Bursa'da Yıldırım Belediyesi’nin gençlerin akademik, kültürel ve entelektüel gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği Bursa Düşünce Okulu, ikinci kez kapılarını açtı.

        Yıldırım Belediyesi, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra insana dokunan çalışmalarla ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlamaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi’nin Bursa Uludağ Üniversitesi ile birlikte hayata geçirdiği Bursa Düşünce Okulu’nda 20262027 eğitim öğretim dönemi başladı. Gençlerin sorgulama ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Bursa Düşünce Okulu, yeni dönemde de kapsamlı bir eğitim programıyla öğrencileri ağırlayacak. Toplam 20 hafta sürecek eğitim programında; Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri ve düşünce insanları, farklı alanlarda verecekleri derslerle gençlerle bir araya gelecek. ‘DüşünceBilgiBilim’, ‘MedeniyetKültürTarih’ ve ‘SanatEdebiyatAhlak’ başlıkları altında şekillenen dersler, 8 Mayıs’ta sona erecek. Eğitimlere katılan 50 öğrenci; kendilerini çok yönlü geliştirme, sorgulama ve farklı görüşleri değerlendirme fırsatı bulacak. Bursa Düşünce Okulu’nu başarı ile tamamlayan katılımcılara, sertifikaları Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından verilecek.

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        Fikirler akademik eserlere dönüşüyor

        Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen açılış programına; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bursa Düşünce Okulu’nda ilk yılın verimli geçtiğini belirten Başkan Yılmaz, "Gençlerimizin derslere gösterdiği ilgi, öğrenmeye olan istekleri ve ortaya koydukları çalışmalar bizleri memnun etti. Dönem sonunda düzenlediğimiz sempozyumda sunulan 20 tebliği, editöryal süzgeçten geçirip kitaplaştırdık. Matbaadan yeni çıkan Bursa Düşünce Okulu Öğrenci Sempozyumu Tebliğ Kitabı’nı da bugün sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimizin hazırladığı akademik makaleleri, ‘Bursa Düşünce Okulu Dergisi’ adıyla yayımlamıştık. Dergimiz öyle güzel bir ilgi gördü ikinci baskısını yapmak nasip oldu" dedi.

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        Zengin müfredat

        Bursa Düşünce Okulu’nda yeni dönemin aynı heyecanla başladığını hatırlatan Başkan Oktay Yılmaz, "Şartlarımızı biraz daha zorlaştırmamıza rağmen bu yıl da ciddi sayıda başvuru oldu. Akademik kurulumuzun titiz değerlendirmeleri sonucu 50 gencimiz bu çatının altında eğitim almaya hak kazandı. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’mizde 20 hafta boyunca mantıktan edebiyata, ahlaktan felsefeye, estetikten yapay zekaya varıncaya dek çok zengin bir müfredat gençlerimizi bekliyor. Alanında yetkin 25 değerli şair, yazar ve akademisyenimiz gençlerimizle buluşacak. 8 Mayıs’ta derslerimizi tamamlayacak, 29 Mayıs’ta da yine öğrenci sempozyumumuzu gerçekleştireceğiz. İnşallah bu seneki sempozyum tebliğlerini de kitaplaştırıp dergimizin ikinci sayısını ilim dünyamıza kazandıracağız" dedi.

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        Gençlere çağrı

        Daha sonra gençlere seslenen Başkan Yılmaz, "Sizlerden ricam; burada edindiğiniz bilgileri kendi tefekkürünüzle zenginleştirmeniz, sözünüzü ve fikrinizi gür bir seda ile ifade etmenizdir. Biz size gönülden inanıyoruz ve başarılarınızla gururlanacağımızı çok iyi biliyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz başta olmak üzere bizden desteğini esirgemeyen kıymetli akademisyenlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bursa Düşünce Okulu’nun yeni eğitim öğretim yılında iyilikler ve güzel fikirler üretmesini diliyorum" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Göçgeç ise Yıldırım Belediyesi’nin kültür sanat alanında önemli işlere imza attığını belirterek Başkan Oktay Yılmaz’a teşekkür etti. Programın son bölümünde öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Ekrem Demirli, Bursa Düşünce Okulu’nda yeni dönemin ilk dersini verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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