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        Bursa Düşünce Okulu'nda eğitim başladı

        Gençlerin akademik, kültürel ve entelektüel gelişimine katkı sunmak amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bursa Düşünce Okulu, ikinci kez kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Bursa Düşünce Okulu'nda eğitim başladı

        Gençlerin akademik, kültürel ve entelektüel gelişimine katkı sunmak amacıyla Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bursa Düşünce Okulu, ikinci kez kapılarını açtı.

        Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde kapsamlı eğitim programıyla öğrencileri ağırlayacak Bursa Düşünce Okulu'nda 20 hafta boyunca Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri ve düşünce insanları dersler verecek.

        Eğitime katılan 50 öğrenci, 8 Mayıs'a kadar "Düşünce-Bilgi-Bilim", "Medeniyet-Kültür-Tarih" ve "Sanat-Edebiyat-Ahlak" başlıklarıyla verilecek derslerde kendilerini çok yönlü geliştirme, sorgulama ve farklı görüşleri değerlendirme fırsatı bulacak ve sertifika alacak.

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        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Düşünce Okulu'nun açılış töreninde, ilk yılın verimli geçtiğini, gençlerin derslere gösterdikleri ilginin, öğrenme isteklerinin ve ortaya koydukları çalışmaların kendilerini memnun ettiğini belirtti.

        Dönem sonunda düzenlenen sempozyumda sunulan 20 tebliğin editoryal süzgeçten geçirilerek kitaplaştırıldığını anlatan Yılmaz, "Matbaadan yeni çıkan Bursa Düşünce Okulu Öğrenci Sempozyumu Tebliğ Kitabı'nı da bugün sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimizin hazırladığı akademik makaleleri, 'Bursa Düşünce Okulu Dergisi' adıyla yayımlamıştık. Dergi, güzel bir ilgi gördü ve ikinci baskısını yapmak nasip oldu." ifadelerini kullandı.

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        Bursa Düşünce Okulu'nda yeni dönemin aynı heyecanla başladığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Şartları biraz daha zorlaştırmamıza rağmen bu yıl da ciddi sayıda başvuru oldu. Akademik kurulun titiz değerlendirmeleri sonucu 50 genç, eğitim almaya hak kazandı. Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde 20 hafta boyunca mantıktan edebiyata, ahlaktan felsefeye, estetikten yapay zekaya varıncaya kadar çok zengin bir müfredat gençleri bekliyor. Alanında yetkin 25 değerli şair, yazar ve akademisyen, gençlerle buluşacak ve 8 Mayıs'ta dersleri tamamlayıp 29 Mayıs'ta öğrenci sempozyumu gerçekleştireceğiz. Bu seneki sempozyum tebliğlerini de kitaplaştırıp derginin ikinci sayısını ilim dünyasına kazandıracağız."

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        İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli, Bursa Düşünce Okulu'nda yeni dönemin ilk dersini verdi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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